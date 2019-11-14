Suriye, IŞİD, NATO, S-400...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri zirvenin ardından Washington'da bulunan Beyaz Saray'da basın açıklaması yapıyor.





T24'te yer alan habere göre Donald Trump'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:





"Çok harika, çok verimli bir toplantı geçirdik"





"Sözlerime başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Serkan Gölge'yi bıraktığı için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendisi tutukluydu, onun bırakılmış olması çok güzel bir jestti. Çok uzak olmayan bir gelecekte buraya geliyor olacak. Bu ABD için ve aynı zamanda Türkiye için çok önemli bir haber"





"Türkiye önemli bir NATO müttefiği, ekonomik ilişkilerimizin de çok önemi var ve büyümeye devam edecek."





"Erdoğan ve ben samimi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik."





"Suriye'deki durum, geçen ay Pence ve Pompeo'yu göndermiştim, görüşmeler gerçekleştirilmişti. Görüşmeler çok başarılı oldu, ABD ve Türkiye bir arada büyük bir şeyi başardılar. Yüz yıllardır devam eden karmaşık durumun geliştirilmesi için büyük aşama kaydettiler."





"Cumhurbaşkanı'na daha refah ve barış dolu bir Orta Doğu inşa etmek konusundaki çabaları için teşekkür ediyorum"





"Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek, ben Cumhurbaşkanı'nı çok destekliyorum. Ateşkes sürüyor, bunun başarılı olmasını isteyen çok kişi var"





"Türkiye, ABD'den sonra NATO içindeki en büyük ikinci ordu. Türkiye, 28 ülke içinde yükümlülüklerini yerine getiren bir ülke, Afganistan'daki operasyonlara destek verdi."





"Yakın zamanda Bağdadi öldürüldü, Türkiye belli alanlarda çok yardımcı oldu, bunu takdirle karşılıyoruz. Erdoğan'a ve Türk halkına destekleri için müteşekkiriz"





"Milyarlarca dolar değerinde satış söz konusu. Türkiye'de birçok Amerika savunma programına parçalar üretiyorlar"





"Türkiye'nin S-400 alımı bizim için çok ciddi zorluklar çıkarıyor, Bugün de üzerinde konuştuk, gelecekte de konuşacağız, umarım bunu çözmeyi başaracağız. Bakanlar görüşmeler yapmaya devam edecekler"





"Ticaret anlaşması için de görüştük, ciddi ilerlemeler yaptığımızı düşünüyorum. Ticaretimiz kat kat artabilir, yaklaşık 100 milyar dolar düzeyine getirmek istiyoruz. Hedefimiz iki ülke arasındaki ticareti artırmak"





"Türkiye'nin de pazarını ABD'ye açmasını istiyoruz, bunu yapıyorlar zaten ciddi oranda"





"Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz haftalarda gördüğünüz gibi ABD-Türkiye ittifakı çok güçlü olabilir"





"Siz ve heyetinizle tanışmayı dört gözle bekliyorum. Türkiye halkı için çok iyi iş yapıyorsunuz. Bizim hem kişisel olarak hem de Türkiye ile çok olumlu, dostane ilişkilerimiz var. Bunları ilerletmek ve daha dostane ilişkilere dönüştürmek istiyoruz."





T24'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:





"Kapsamlı ve samimi görüşmeler kaydettik"





"Köklü müttefiklik bağımıza uygun şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız"





"Milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik"





"Özellikle Bağdadi'nin ölümünden sonraki süreçte de bizler gerek cezaevlerinden kaçmaya çalışan gerek ülkemizde yaklaşık 2 bin 200 civarında DEAŞ'lı tutuklu ya da mahkumdur"





"Türkiye, terörle mücadelede yeni ve önemli bir adım atmıştır"





"Harekatımız YPG, PKK'nın Suriye'deki ayrılıkçı tavrına önemli bir darbe vurmuştur"





"Son 24 saat içinde terör örgütü tarafından tam 19 taciz ve saldırı gerçekleştirildi"





"Biz Suriye'deki soruna kalıcı bir çözüm bulmak için ABD'yle mutabakatımızı sürdürüyoruz"





"Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararların bu amaca hizmet ettiğini, Türk milletini incittiğini Sayın Başkan'la paylaştım"





"Türkiye diyalogtan ve özgür tartışma imkanından yanadır. Ermeni tarafına ortak komisyon teklifimiz hala geçerlidir. Biz arşivlerimizi açmış durumdayız. Gelip bunları gezip görebilirler"





"ABD ve Türkiye DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye istikrar getirmek için birlikte çalışabilir"





"Bunun için ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiği Türkiye'dir, öyle de olmalıdır"





"Yabancı terörist savaşçıların kaynak ülkelerce alınması büyük önem arz ediyor"





"Avrupa'dakiler başta olmak üzere ülkeleri geri kabule ikna etmek konusunda Sayın Başkan'la fikir birliği içindeyiz"





"Hali hazırda 3 milyon 650 bini Suriyeli olmak üzere, bunun yanında 350 bini de Kürtlerden oluşan 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz"





"Bütçemizden 40 milyar doları aşan harcama yaptık, Avrupa ise sözlere rağmen 3 milyon Avro gibi bir desteği STK'larımıza sağladı."





"2015 G20 Antalya Zirvesi'nde yaptığım güvenli bölge çağrısı zamanında dikkate alınmadığı için milyonlarca masum hayatını kaybetti"





"Sayın Başkan'ın güvenli bölge talebine katılıyorum ve çok çok önemli olduğuna inanıyorum."





"Hazırladığımız ve Trump'la paylaştığımız plan projeyi BM ve uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçirirsek geri dönenlerin sayısı artacaktır. Hedefimiz ilk güvenli bölgeye 1 milyon insan yerleştirilmesi. Rakka ve Deyrzor'a da 1 milyon yerleştirilmesi halinde bu rakam 2 milyona ulaşır"





"Siyasi meseleler ile ticari konuların birbirine karıştırılmaması gerektiğine inanıyoruz"





"Savunma sanayi alanındaki köklü ilişkilerimiz konusu da gündemimizdeydi. S-400 sistemi ve F-35 programı başta olmak üzere sınamaların üzerinden ancak diyalogla gelebiliriz"





"Sayın Başkan'a şayet istenen şartlarda teklif verilmesi halinde Patriot alabileceğimizi tekrar söyledim, söylüyorum"



