Suriye M4 karayolu 7 ay sonra ulaşıma açıldı

Yolun güvenliğini ise Rus polis gücü sağlayacak. Kuzey ve Doğu Suriye’de Fırat ile Cizre bölgelerini birbirine bağlayan uluslararası M4 karayolu, Türk devleti ve “Suriye Milli Ordusu” adı altında bir araya getirdiği çete gruplarının 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı saldırıları ardından ulaşıma kapanmıştı.





Demokratik Suriye Güçleri (QSD) ile Suriye hükümeti arasında Rusya garantörlüğünde varılan anlaşmayla karayolu bu sabah tekrardan sivil trafiğine açıldı.





ANHA'nın haberine göre, Rus askeri yetkilileri, yoldan geçen araçların saldırıya uğramaması için Türk devleti yetkilileriyle uzun görüşmeler yapmıştı.





Anlaşmaya göre, yoldan geçen sivil araçlarının olası saldırısına karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla M4 karayolu boyunca bir kilometre aralıklarla güvenlik noktaları kurulacak.Karayolunun açılmasıyla bugün sabah saatlerinden itibaren ilk araçlar karayoluna çıktı.





Varılan anlaşmaya göre, araçlar konvoy halinde günde dört sefer yoldan geçecek. Eyn İsa ilçesinde bir araya gelen araçlar sabah saat 08:00’de yola çıkarken, aynı saatte Til Temir’den de bir araç konvoyu karşıdan harekete geçecek.





Aynı ulaşım trafiği saat 11:00’da da tekrarlanacak ve her araç konvoyuna olası bir saldırıya karşı Rus askeri polisi eşlik edecek.





İşi gereği her gün Kamişlı’ya gitmek zorunda olduğunu belirten Mustafa Mihemed isimli araç sürücüsü, “Daha önce M4 karayolu sivil trafiğine kapalı olduğu için 9 saatlik yol çekiyorduk. Ancak şimdi yol kısaldı” dedi.





Yolun trafiğe açılması için girişimlerde bulunan QSD’ye teşekkür eden Loey Loey Ebdulcebar isimli araç sürücüsü ise daha önce kullandıkları ara yollar yüzünden hem araçlarının zarar gördüğünü hem de uzun yol kat etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.





Til Temir Meclisi’nin Rusya ile girdiği koordine neticesinde bu sabah sivil araçlar, Rus askeri konvoyu eşliğinde Til Temir’den Eyn İsa’ya doğru yola çıktı.





M4 Karayolunun sivillere açılmasının önemli olduğun belirten Ehmed Ebo Mervan adlı Kobaneli yurttaş, “Türk devletinin işgali sonrası M4 karayolundaki trafik durmuştu. Yolun açılması Cizre ve Fırat bölgesi için çok önemlidir” dedi.





Anlaşmayı sağlayan Rus komutanlarından Bafil Ekoriyan ise, “Türk devleti ile koordineli bir şekilde bu yol açıldı. Sivil yurttaşlar ve ticari geçişler için bu yol artık açık olacaktır” dedi.





Rus bir asker ise Cuma günleri hariç her sabah Til Temir ve Eyn İsa arasında geliş gidişlerin Rus konvoyu ile birlikte gerçekleşeceğini belirtti.