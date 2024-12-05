Samanyolu Haber /Dünya / Suriye ordusu Hama'dan çekiliyor /05 Aralık 2024 19:22

Suriye ordusu Hama'dan çekiliyor

Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar rejim kontrolündeki Hama kentine girdiklerini duyurdu.

SHABER3.COM

Suriyeli silahlı muhalif gruplar rejim kontrolündeki Hama kentine girdiklerini duyurdu. Suriye ordusu önce bu iddiayı yalanladı ancak birkaç saat sonra yeni bir açıklama yaparak cihatçıların kente girdiğini doğruladı. Suriye ordusundan yapılan açıklamada, "Son birkaç saat içinde, askerlerimiz ve terörist gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla... bu gruplar şehirdeki bazı eksenleri aşarak şehre girmeyi başardılar" denildi. Kentte konuşlu askeri birliklerin şehir dışına yeniden konuşlandırıldığı belirtildi. Hama kenti bir haftada Beşar Esad yönetiminin kaybettiği ikinci büyük yerleşim yeri oldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada kentin üç yönden kuşatıldığını bildirmişti.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) militanlarının da destek verdiği, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) geçen hafta sürpriz bir saldırı ile Halep'i ele geçirmişti.

İç savaşın başladığı 2011'den beri rejim kontrolünde bulunan Hama daha güneydeki bir diğer önemli kent olan Humus'a uzanan yol üzerinde.

Hama etrafından çatışmalar Salı gününden beri sürüyor. Muhaliflerin "Hama'ya girdik" açıklamasından önce Suriye devlet medyası "ordunun isyancıları püskürttüğünü" aktarmıştı. Rejim güçleri kenti Rus savaş uçakları ve İranlı savaşçıların desteğiyle savunmaya çalıştı.

BM: 150 bin kişi yerinden oldu

Hama önemli bir Hristiyan topluluğuna da ev sahipliği yapıyor. Daha ılımlı bir portre çizmeye çalışan HTŞ "dini azınlıkları koruma sözü" verdi, örgüt lideri Halep'te bir kiliseyi ziyaret etti.

Gözlemevi geçen hafta patlak veren çatışmalar boyunca şu ana dek çoğu savaşçı 704 kişinin öldüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler ise Suriye'deki son çatışmalar yüzünden 150 bin kişinin yerinden olduğunu bildirdi, sayının daha da artabileceği uyarısını yaptı.

Halep'te halk ekmek ve yakıt sıkıntısı çektiklerini, telefon erişiminin olmadığını söylüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye ordusu Hama'dan çekiliyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:38:46