Suriye ordusu Hama'dan çekiliyor





BM: 150 bin kişi yerinden oldu

Suriyeli silahlı muhalif gruplar rejim kontrolündeki Hama kentine girdiklerini duyurdu. Suriye ordusu önce bu iddiayı yalanladı ancak birkaç saat sonra yeni bir açıklama yaparak cihatçıların kente girdiğini doğruladı. Suriye ordusundan yapılan açıklamada, "Son birkaç saat içinde, askerlerimiz ve terörist gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla... bu gruplar şehirdeki bazı eksenleri aşarak şehre girmeyi başardılar" denildi. Kentte konuşlu askeri birliklerin şehir dışına yeniden konuşlandırıldığı belirtildi. Hama kenti bir haftada Beşar Esad yönetiminin kaybettiği ikinci büyük yerleşim yeri oldu.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada kentin üç yönden kuşatıldığını bildirmişti.Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) militanlarının da destek verdiği, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) geçen hafta sürpriz bir saldırı ile Halep'i ele geçirmişti.İç savaşın başladığı 2011'den beri rejim kontrolünde bulunan Hama daha güneydeki bir diğer önemli kent olan Humus'a uzanan yol üzerinde.Hama etrafından çatışmalar Salı gününden beri sürüyor. Muhaliflerin "Hama'ya girdik" açıklamasından önce Suriye devlet medyası "ordunun isyancıları püskürttüğünü" aktarmıştı. Rejim güçleri kenti Rus savaş uçakları ve İranlı savaşçıların desteğiyle savunmaya çalıştı.Hama önemli bir Hristiyan topluluğuna da ev sahipliği yapıyor. Daha ılımlı bir portre çizmeye çalışan HTŞ "dini azınlıkları koruma sözü" verdi, örgüt lideri Halep'te bir kiliseyi ziyaret etti.Gözlemevi geçen hafta patlak veren çatışmalar boyunca şu ana dek çoğu savaşçı 704 kişinin öldüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler ise Suriye'deki son çatışmalar yüzünden 150 bin kişinin yerinden olduğunu bildirdi, sayının daha da artabileceği uyarısını yaptı.Halep'te halk ekmek ve yakıt sıkıntısı çektiklerini, telefon erişiminin olmadığını söylüyor.