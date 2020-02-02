Suriye ordusu İdlib'i dört bir yandan kuşattı

Bölge gözlemcileri tarafından yapılan paylaşımlarda, Suriye ordusunun ilerlediği noktalara dair detaylar da dikkat çekiyor.O paylaşımlardan birinde, "Suriye ordusu, İdlib’de bütün cephelerden (güneybatı Halep, M5 üzerinden Serakib, onun batısında Sarmin, onun güneyinde Nayrab, M5’ten batıya saparak Ariha, güneyde Kafranbel, hatta Cisr el Şugur) saldırıya geçmiş görünüyor; inanılmaz bir gün" yorumu yapılıyor.





Gazeteci-belgeselci Ümit Kıvanç ise, Riya Tabirleri blogunda, İdlib'de yaşananları gün gün blog olarak yayımlıyor.Buna göre 2 Şubat tarihi itibariyle İdlib'de olup bitenler şöyle sıralanıyor:





"İdlib bölgesinde çatışmalar ve Rusya+Suriye harekâtı uzun süredir ilk defa dört ayrı yerde odaklanıyor. Birini, Cisr el-Şuğur civarındaki cihatçı mevzilerinin uzaktan bombalanmasını hariç tutarsak, öteki üç yörede yoğun bombardıman ve çatışmalar sürüyor. İlk odak, Halep şehrinin batısı ve güneybatısı. Burada cihatçılar, Suriye ordusunun karadan ilerlemesini önlemeye çalışıyorlar. İkinci odak, Maaret el-Numan kuzeyi, Serakib yolu. Burada ordu zorla da olsa ilerliyor, fakat kısa süre sonra TSK'nin M-5 karayolu üzerine, Serakib güneyine kurduğu barikatla karşılaşacak. Halep batısındaki ilk taarruz noktasından güneye ilerlemeyi en azından henüz başaramadıkları için, TSK'nın Serakib kuzeyine, yine M-5 üzerine kurduğu barikat aynı derecede risk altında değil.





Üçüncü odak, Maaret el-Numan batısı ve kuzeybatısı. Suriye ordusu burada daha çok, kazanılanı kaybetmeme savaşı verir gibi gözüküyor. Ancak buradan batıya doğru ilerleyebilmeleri halinde "İdlib" bölgesinin güneyinden bir parçayı daha çevirmeleri ve cihatçıları buradan çekilmek zorunda bırakmaları mümkün. TSK boyuna takviye gönderiyor. Askerden çok, emrindeki "Suriye Millî Ordusu" savaşçılarına araç gönderdiği izlenimini ediniyoruz. TSK'nın Suriye ve hattâ Rusya kuvvetleriyle doğrudan çatışmaya girme ihtimali şimdiye kadar hiç bu kadar büyümemişti. Kefr Halep'te, TSK konvoyu geçerken Rusya uçakları civara bomba bıraktı.





TSK, M-5 karayolu üzerindeki gözlem noktası Maar Hitat'dan çekildi. Burası, Soçi-Astana süreçleri kapsamında oluşturulması öngörülen çatışmasızlık şeridi boyunca kurulan on iki gözlem noktasına ilaveten, Suriye ordusunun Rusya uçakları desteğinde başlattığı harekât üzerine meydana getirilmişti. Suriyeli askerler, boşaltılmış gözlem noktasından fotoğraflar (selfie'ler) paylaştılar.





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Suriye ordusunun ele geçirmek üzere olduğu Serakib'i almasını önlemek amacıyla TSK, M-5 karayolu üzerinde şehrin giriş çıkışına barikat kurdu. Yeni "gözlem noktası" adı altında oluşturulan barikatlar, Rusya+Suriye'nin büyük İdlib harekâtını en hayatî noktasından sekteye uğratmayı hedefliyor. Serakib, hem M-4'ü hem M-5'i hem de İdlib şehrine giden karayolunu tutabilmek için alınması önkoşul olan bir yerleşim birimi.





Gerçi artık içinde yaşayan kalmadı ve sadece savaşçıların mevzilendiği bir yer, ancak hayatî stratejik önemi, şimdi çıkan sorunu da hayatî kılıyor. TSK barikatına rağmen Suriye ordusu ilerlemeye kalkarsa ne olacak? Rusya çatışmaya meydan verecek mi? Olabilecek en riskli vaziyete gelmiş bulunuyoruz. Öte yandan, bazı cihatçılar TSK'nın buraları denetim altına almasının danışıklı dövüş olduğunu, Serakib'in Suriye ordusuna "devredileceğini" ileri sürüp Ankara'yı ihanetle suçluyorlar. Ancak bu ne kadar inandırıcı, kestirmek zor. Harita kurulan barikatlara göre güncellendi.





Suriye ordusu, İdlib’de bütün cephelerden (güneybatı Halep, M5 üzerinden Serakib, onun batısında Sarmin, onun güneyinde Nayrab, M5’ten batıya saparak Ariha, güneyde Kafranbel, hatta Cisr el Şugur) saldırıya geçmiş görünüyor; inanılmaz bir gün.





Bir başka paylaşımda ise, "İdlib’te her geçen saat çember daralıyor. Türk ordusunun 3 işgal noktası Esad güçleri tarafından çevrilmiş durumda. Rejim askerleri Rusya hava desteğiyle İdlib merkeze doğru ilerliyor. TC ordusu ile Suriye ordusu direk çatışacak mı?" ifadeleri dikkat çekiyor.



