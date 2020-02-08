Samanyolu Haber /Dünya / Suriye ordusu stratejik M5 otoyolunun İdlib kısmını ele geçirdi /08 Şubat 2020 15:54

Suriye ordusu stratejik M5 otoyolunun İdlib kısmını ele geçirdi

Şam’a bağlı güçlerin, Suriye’de stratejik öneme sahip M5 karayolunun cihatçıların son kalesi olan İdlib’den geçen bölümünde kontrolü tamamen ele geçirdiği bildiriliyor.

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DW Türkçe'de yer alan haberde merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgiye göre, Şam’a bağlı güçler, M5 karayolunun militanların son kalesi olan İdlib'den geçen kısmında önemli bir bölümü daha ele geçirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdül Rahman, böylece Şam’ın, Suriye’nin bu önemli karayolunun İdlib’den geçen kısmının tamamında kontrolü sağlamış olduğunu söyledi.

M5 karayolu stratejik öneme sahip

M5 karayolu, Halep’i başkent Şam ile bağlayan ve büyük stratejik öneme sahip bir hat olma özelliğini taşıyor. Suriye Ordusu’na bağlı güçlerin, M5 karayolunun Halep ilindeki 30 kilometrelik bölümü de ele geçirmesi halinde, ülkenin en önemli ve en uzun ulaşım hattı olan otoyolun tamamı Esad’a bağlı güçlerin eline geçmiş olacak.

Suriye ordusuna bağlı güçler, Rusya’nın da desteğiyle bir süre önce Türkiye’nin desteklediği İdlib’deki gruplara karşı operasyon başlatmıştı. Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler arasında pazartesi günü meydana gelen çatışmalarda en az 20 kişi ölmüştü Suriye ordusuna bağlı güçlerin açtığı topçu ateşinde yedisi Türk askeri 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler, bölgede giderek daha da şiddetli bir hal alan çatışmalar üzerine aralık ayı başından bu yana 580 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini açıkladı.

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