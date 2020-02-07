Samanyolu Haber /Gündem / Suriye ordusu Türk askeri gözlem noktalarının olduğu Serakib'e girdi /07 Şubat 2020 11:10

Suriye ordusu Türk askeri gözlem noktalarının olduğu Serakib'e girdi

Reuters haber ajansının, Suriye devlet medyasına dayanarak aktardığına göre, Aralık ayından bu yana süren "İdlib Şafağı" operasyonu kapsamında, Suriye ordu kuvvetleri Serakib kentine girdi.

SHABER3.COM

Suriye devlet televizyonu haberi, "Suriye Arap Ordusu birlikleri Serakib'e girdi. Teknik birlikler mayın ve patlayıcıları etkisiz hale getirmek için taramalara devam ediyor" şeklinde aktardı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin, Türk askeri mevzilerinden yapılan topçu atışı ile desteklenen karşı saldırısı nedeniyle Suriye ordusunun ilerleyişinin durduğunu iddia etmişti.

Moskova'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin sorumluluk bölgelerinden, Suriye ordusunu ve Rus askeri altyapısını hedef alan saldırılar yapıldığı kaydedildi.

Suriye ordusu geçen haftadan bu yana Serakib'e doğru ilerliyordu.

Serakib, Şam için kritik önemdeki iki yolun, M4 ve M5 yollarının kesiştiği noktada yer alıyor.

M4, Halep'i Lazkiye'ye, M5 de yine Halep'i Başkent Şam'a bağlayan ana yol.

Türkiye, Şam'ın ilerleyişini durdurmak ve bulunduğu alanı kaybetmemek için Serakib'deki gözlem noktasını güçlendirmiş, aynı zamanda ilçenin çevresinde üç tane daha askeri kontrol noktası oluşturmuştu.

Bu takviye sırasında Şam'ın saldırısı sonucu yedisi asker 8 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Türkiye de askeri gözlem noktalarından Suriye ordusuna top atışlarıyla karşılık verdi ancak Suriye ordusu ilerleyişini sürdürdü.

Serakib'de şu an Türk ordusuna ait dört nokta bulunuyor. İlçenin yaklaşık 15 kilometre batısında İdlib şehir merkezi var.

Rusya ve Türkiye, Eylül 2018'de imzaladıkları Soçi Mutabakatı'yla, bu iki yolu ve Serakib'i de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık bölgesi üzerinde anlaşmıştı. Anlaşmayla Suriye ordusu ve İdlib'deki muhalifler arasındaki çatışmasızlık bölgesi silahtan arındırılacak ve tampon bölge görevi görecekti.

Ancak Suriye ordusu önce Mayıs ayında, ardından Ekim ayında İdlib'e operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda asıl hedef M4 ve M5 karayollarının kontrolünü yeniden eline almaktı. Bu operasyonlar sırasında Türkiye'ye ait iki gözlem noktası kuşatıldı.

Suriye ordusunun Rus savaş uçaklarının desteğiyle İdlib merkezine doğru ilerlemesi sonrası, Türk ordusu, Rus ve Suriye askerlerinin de bulunduğu, YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ı kısıtlı da olsa top ateşiyle hedef alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye ordusu Türk askeri gözlem noktalarının olduğu... Sonraki Haber >>

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Tarihi tren garı küle döndü!

Tarihi tren garı küle döndü!

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

CNN Türk yine sansürledi!

CNN Türk yine sansürledi!

3 bin 700 bin yolcu karantinada

3 bin 700 bin yolcu karantinada

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:35:29