Suriye ordusu Türk askeri gözlem noktalarının olduğu Serakib'e girdi

Suriye devlet televizyonu haberi, "Suriye Arap Ordusu birlikleri Serakib'e girdi. Teknik birlikler mayın ve patlayıcıları etkisiz hale getirmek için taramalara devam ediyor" şeklinde aktardı.







BBC Türkçe'de yer alan haberde Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin, Türk askeri mevzilerinden yapılan topçu atışı ile desteklenen karşı saldırısı nedeniyle Suriye ordusunun ilerleyişinin durduğunu iddia etmişti.





Moskova'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin sorumluluk bölgelerinden, Suriye ordusunu ve Rus askeri altyapısını hedef alan saldırılar yapıldığı kaydedildi.





Suriye ordusu geçen haftadan bu yana Serakib'e doğru ilerliyordu.





Serakib, Şam için kritik önemdeki iki yolun, M4 ve M5 yollarının kesiştiği noktada yer alıyor.





M4, Halep'i Lazkiye'ye, M5 de yine Halep'i Başkent Şam'a bağlayan ana yol.





Türkiye, Şam'ın ilerleyişini durdurmak ve bulunduğu alanı kaybetmemek için Serakib'deki gözlem noktasını güçlendirmiş, aynı zamanda ilçenin çevresinde üç tane daha askeri kontrol noktası oluşturmuştu.





Bu takviye sırasında Şam'ın saldırısı sonucu yedisi asker 8 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.





Türkiye de askeri gözlem noktalarından Suriye ordusuna top atışlarıyla karşılık verdi ancak Suriye ordusu ilerleyişini sürdürdü.





Serakib'de şu an Türk ordusuna ait dört nokta bulunuyor. İlçenin yaklaşık 15 kilometre batısında İdlib şehir merkezi var.





Rusya ve Türkiye, Eylül 2018'de imzaladıkları Soçi Mutabakatı'yla, bu iki yolu ve Serakib'i de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık bölgesi üzerinde anlaşmıştı. Anlaşmayla Suriye ordusu ve İdlib'deki muhalifler arasındaki çatışmasızlık bölgesi silahtan arındırılacak ve tampon bölge görevi görecekti.





Ancak Suriye ordusu önce Mayıs ayında, ardından Ekim ayında İdlib'e operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda asıl hedef M4 ve M5 karayollarının kontrolünü yeniden eline almaktı. Bu operasyonlar sırasında Türkiye'ye ait iki gözlem noktası kuşatıldı.





Suriye ordusunun Rus savaş uçaklarının desteğiyle İdlib merkezine doğru ilerlemesi sonrası, Türk ordusu, Rus ve Suriye askerlerinin de bulunduğu, YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ı kısıtlı da olsa top ateşiyle hedef alıyor.