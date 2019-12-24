Samanyolu Haber /Gündem / Suriye Ordusu Türk gözlem noktasını kuşattı /24 Aralık 2019 11:48

Suriye Ordusu Türk gözlem noktasını kuşattı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye ordu güçlerinin, muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'de ilerleme kaydettiğini ve Türkiye'ye ait bir gözlem karakolunu da kuşattığını öne sürdü.

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SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, AFP'ye yaptığı açıklamada, İdlib'in güneydoğusundaki Maaret el Numan ilçesi yakınlarında bulunan Surman köyündeki Türk gözlem noktasını kuşattığını dile getirdi.

Abdurrahman, "Rejim güçleri, birkaç kasaba ve köyü ele geçirdikten sonra El Surman'daki Türk gözlem karakolunu kuşattı." ifadesini kullandı.

Ankara'nın Moskova ile 2018'de imzaladığı anlaşma kapsamında Türkiye'nin bölgede 12 gözlem noktası bulunuyor.

İdlib, Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana muhalif grupların elinde kalan tek büyük şehir konumunda.

Hali hazırda diğer şehirlerden kaçan muhaliflerle birlikte kentte 3 milyonun üzerinde sivil yaşıyor.

Ancak son günlerde Rusya destekli Suriye ordu güçlerinin saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru akın ediyor.

'80 bin İdlibli Türkiye'ye doğru kaçıyor'

Tayyip Erdoğan, "80 binin üzerinde İdlibli ülkemiz sınırlarına doğru göç etmeye başladı. İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler, çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle en az 60 bin kişinin kentten kaçtığını bildirdi.

Suriye ordu güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplara sığınıyor.

Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.

Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.
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