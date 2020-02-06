Samanyolu Haber /Dünya / Suriye ordusunun Serakib'e girdiği bildirildi /06 Şubat 2020 00:27

Suriye ordusunun Serakib'e girdiği bildirildi

Suriye ordusunun İdlib'de stratejik önem taşıyan Serakib kasabasına girdiği belirtiliyor. TSK'nin kasabada 3 gözlem noktası bulunuyor.

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Suriye ordusunun İdlib kent merkezinin 15 km doğusunda bulunan Serakib kasabasına girdiği belirtiliyor.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Serakib kasabası, Lazkiye-Halep arasındaki M4 ve Lazkiye-Şam arasındaki M5 otoyollarının kavşak noktasında yer alması nedeniyle kilit önem taşıyor.

El Nusra (Heyet Tahrir'uş Şam) militanlarıyla çatışmaların ardından Suriye ordusunun kasabada kontrolü tamamen ele geçirdiği ve mayın temizleme çalışmalarına başladığı bildiriliyor.

TSK'nin Serakib'de 3 gözlem noktası bulunuyor.
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