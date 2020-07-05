Suriye Özerk Yönetimi sınır geçişlerini kapattı

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir kararname yayınladı. Kararnamede, tedbirler kapsamında tüm sınır geçişlerinin kapatılacağı duyuruldu.







Kararnamede şu maddelere yer verildi:





“* Tüm kapılar 13.07.2020 Pazartesi gününden itibaren tamamen kapalı olacaktır.





* 13.07.2020 tarihinden itibaren Özerk Yönetim Bölgesine giren insanlar 14 güne kadar karantinaya alınacak.





* Koronavirüs salgını nedeniyle, hiçbir cenazenin Özerk Yönetim Bölgesine girmesine izin verilmeyecektir.





* Dini mekanlarda, taziye çadırlarında, kutlamalarda ve büyük toplantılarda gereken tedbir alınmalıdır.





* Sadece öğrenciler sınavlarını tamamlayana kadar bu kararın dışında tutulacaktır. Ancak bu kararda sağlık denetimi altında tutulacaktır.”





Özerk Yönetim, salgının Suriye hükümetinin ve komşu devletlerin kontrolü altındaki alanlara yayılmasından sonra böylesi bir kararın alındığını açıkladı.



