Suriye Savunma Bakanı Türkiye'yi mi hedef aldı?

Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik olarak Suriye'de başlatması muhtemel askeri operasyonun gündemde olduğu şu günlerde, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın açıklamaları dikkat çekti.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, Moskova'daki Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, Moskova'daki Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ali Mahmud Abbas, Suriye’nin, dost ülkelerin desteğiyle teröre karşı "zafere" ve "istikrarı yeniden sağlama" yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.Abbas, uluslararası toplumdan ABD'ye, Suriye'ye yönelik keyfi tedbirlerini durdurması için baskı yapmasını istedi.Abbas, "Suriye'nin kapıları dostlarına ve sevenlerine her zaman açıktır. Ancak saldırı ve yıkım için toprağımızı, tarihimizi ve geleceğimizi hedef alanlar, zillete düşmeyi kabul etmeyen ve vatanı için fedakarlık yapan bir milletle karşı karşıya kalacaktır" dedi.