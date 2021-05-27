Samanyolu Haber /Dünya / Suriye seçiminin sonucu açıklandı /27 Mayıs 2021 23:53

Suriye seçiminin sonucu açıklandı

Suriye'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı. Buna göre oyların yüzde 95'ini alan Beşar Esad'ın seçimi kazandığı belirtildi.

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Suriye'de devlet başkanlığı seçimini oyların yüzde 95'ini alan Beşar Esad'ın kazandığı açıklandı.

Suriye'de bugün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından oy sayım işlemi sona erdi.

Seçim sonucunu duyuran Suriye Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95,1'ini alarak seçimi kazandığını bildirdi.

56 yaşındaki Esad, 2000 yılından beri Suriye'yi yönetiyor.

Ülke, 10 yıldır  milyonlarca insanın ülkeden kaçmasına ve şehirlerin yok olmasına neden olan bir iç savaşın içinde.
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