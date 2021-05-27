Suriye seçiminin sonucu açıklandı

Suriye'de devlet başkanlığı seçimini oyların yüzde 95'ini alan Beşar Esad'ın kazandığı açıklandı.





Suriye'de bugün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından oy sayım işlemi sona erdi.





Seçim sonucunu duyuran Suriye Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95,1'ini alarak seçimi kazandığını bildirdi.





56 yaşındaki Esad, 2000 yılından beri Suriye'yi yönetiyor.





Ülke, 10 yıldır milyonlarca insanın ülkeden kaçmasına ve şehirlerin yok olmasına neden olan bir iç savaşın içinde.