Samanyolu Haber /Dünya / Suriye seçimlerine koronavirüs engeli: 20 Mayıs'a ertelendi /14 Mart 2020 20:20

Suriye seçimlerine koronavirüs engeli: 20 Mayıs'a ertelendi

Suriye'de 13 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan seçimlerin koronavirüs riski nedeniyle 20 Mayıs 2020 tarihine ertelendiği ifade edildi.

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Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, parlamento seçimlerini 20 Mayıs'a erteleyen kararnameyi imzaladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye Cumhurbaşkanı Ofisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yeni koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin olası yayılmasını önlemek için 13 Nisan'dan 20 Mayıs'a kadar parlamento seçimlerini erteleyen bir kararname imzaladığını açıkladı.

Suriye, semptom gösteren kişiler üzerinde testler yapılmasına rağmen henüz yeni koronavirüs vakasının tespit edilmediği sınırlı sayıda ülkeden biridir.

Suriye'deki son parlamento seçimleri Nisan 2016'da yapıldı.
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