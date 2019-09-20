Samanyolu Haber /Gündem / Suriye sınırına ambulans sevkiyatı /20 Eylül 2019 15:40

Suriye sınırına ambulans sevkiyatı

Hekimlere görevlendirme yazısının akabinde gözler Suriye sınırına çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait mevcut mevzilerin beton bloklarla güçlendirildiği sınır hattına sabah saatlerinde ambulansla sağlık ekipleri sevk edildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iki hafta mühlet vermesinden iki gün sonra sınır bölgesine sağlık ve kurtarma ekibi sevkiyatı başladı. 

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sınıra yakın yerleşim birimlerinde konuşlanıyor. 

SINIR HATTINDA HAREKETLİLİK: BETON BLOKLARLA TAHKİMAT

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 19 şehirde sağlık çalışanlarının "yapılması planlanan sınır dışı askeri harekât kapsamında resen görevlendirilmesi" konusunda il sağlık müdürlüklerine yazı göndermişti.

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Suriye sınırında tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait mevcut mevzilerin beton bloklarla güçlendirildiği sınır hattına, sabah saatlerinde ambulansla sağlık ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'dan yedi ambulansla gelen sağlık görevlileri ile UMKE ve AFAD ekipleri, Akçakale sınır hattından Ceylanpınar yönüne gitti. 

Sağlık Bakanlığı'ndan Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Trabzon il sağlık müdürlüklerine gönderilen görevlendirme yazısında "sınır ötesi harekât" ibaresi dikkati çekti.

SAĞLIK BAKANLIĞI YAZISINDA "SINIR ÖTESİ HAREKÂT" VURGUSU

Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekât kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla görevlendirilen personelin 20.09. 2019-20.10.2019 tarihleri arasındaki görevlendirilme onayları ekte gönderilmektedir."

Sağlık Bakanlığı'ndan 19 şehrin il müdürlüklerine gönderilen yazı.
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