Suriye ve Irak’ın Kuzeyine Hava Operasyonu

Amerika’nın Erbil Başkonsolosluğu'nun Türkiye’nin Irak ve Suriye’ye askerî harekat yapacağını, bu nedenle vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durması çağrısından kısa süre sonra Türkiye’nin beklenen operasyonu başladı.





Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, harekat Endonezya’dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başladı.

M?illi Savunma Bakanlığı, Pençe Kılıç adı verilen ve Pazar çok erken saatlerde başlayan hava harekatında toplam 89 hedefin vurulduğunu açıkladı.

MSB açıklamasına göre vurulan bölgeler şöyle:

Irak'ın kuzeyinde Kandil, Asos, Hakurk

S?uriye'nin kuzeyinde Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire, Derik

A?çıklamada harekatın "Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak" amacıyla yapıldığı belirtildi.





Amerika'nın sesi VOA Türkçe’nin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgilere göre, harekatta, Suriye’de Kobani, Derik, Ayn İsa, Derbesiye, Derik, Tel Rifat, Irak’ta ise Kandil, Asos, Sincar gibi bölgelerdeki hedefler vuruldu. Bombardıman sabah saatlerine kadar sürdü. Operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde izleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ”Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçaklar üslerine emniyetli şekilde döndü” dedi. Akar, harekatın başarıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargâhları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı” dedi.





SOHR: “16 kişi öldü”





Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), “TSK’ya ait uçaklar tarafından gerçekleştirilen 25'e yakın hava saldırısında Rakka ve Haseke kırsalında 6 Suriye askeri ve 9 Demokratik Suriye Güçleri (DSG) üyesi hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı. Bölgeden yayın yapan DSG’ye yakın Hawar News isimli haber ajansı bir muhabirinin bombardımanda hayatını kaybettiğini bildirdi.





Abdi “Saldırıyı bekliyorduk”





Bu arada Türkiye’nin terörist ve PKK’nın uzantısı olarak nitelediği YPG’nin liderlik ettiği Demokratik Suriye Güçleri’nin komutanı Mazlum Abdi, bölgeden yayın yapan Ronahi TV’ye yaptığı açıklamada, saldırıyı beklediklerini söyledi. Operasyona gerekçe yapılan İstanbul'daki patlamayla herhangi bir ilişkilerini olmadığını söyleyen Abdi, "Tüm dünya bunu biliyor. Hiçbir Kürt tarafının sivilleri hedef alan terörist saldırı ile ilgisi yok. Güçlerimizi bununla suçlamak istiyorlar. Herkes bilmeli ki, şu an gerçekleşen saldırıların bir yıldır hazırlıkları yapılıyor. Ama Türk devleti İstanbul saldırısını kendisine gerekçe yaptı" dedi.





Türkiye’nin operasyonlarının durdurulması için ilgili devletlere çağrı yapan Abdi, bombardımanların bir süre daha devam edeceği bilgisi aldıklarını söyledi.





Örgüt operasyona karşılık verileceğini de kaydetti.