Suriye ve Türkiye askeri iş birliği anlaşması imzaladı
13 Ağustos 2025 19:59

Suriye ve Türkiye askeri iş birliği anlaşması imzaladı

Türkiye ve Suriye Savunma Bakanlıkları, iki ülke arasında savunma alanında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

SHABER3.COM

Türkiye ve Suriye Savunma Bakanlıkları arasında planlanan kapsamlı iş birliği anlaşması, Suriye Arap Ordusu’nun kabiliyetlerini artırmayı, kurumlarını ve yapısını modernize etmeyi hedefliyor. Anlaşma; askeri personel değişimi, uzmanlaşmış eğitim programları ve teknik yardım gibi adımlarla ordunun uluslararası standartlarda eğitilmesini ve operasyonel hazırlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye ve Suriye Savunma Bakanlıkları, iki ülke arasında savunma alanında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzaladı. Suriye’nin resmi haber kanalı SANA’ya göre, anlaşma Suriye Arap Ordusu’nun kabiliyetlerini geliştirmeyi, kurumlarını ve yapısını modernize etmeyi, ayrıca güvenlik sektörü reform sürecini desteklemeyi amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında şu maddeler yer alıyor:

Düzenli askeri personel değişimi: Harekât hazırlığını artırmak ve birlikte çalışma becerisini geliştirmek amacıyla özel eğitim kurslarına katılım sağlanacak.

Uzmanlaşmış beceri eğitimi: Terörle mücadele, mayın temizleme, siber savunma, askeri mühendislik, lojistik ve barışı koruma operasyonları gibi alanlarda, uluslararası en iyi uygulamalara uygun programlar yürütülecek.

Teknik yardım: Askeri sistemlerin, örgütsel yapıların ve komuta kabiliyetlerinin modernizasyonunu desteklemek üzere uzman personel gönderilecek.

Yetkililer, bu anlaşmanın Suriye Arap Ordusu personelinin profesyonel ve uluslararası standartlara uygun şekilde eğitilmesine katkı sağlayacağını, böylece eğitimsiz gruplar tarafından gerçekleştirilebilecek ihlal risklerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.
