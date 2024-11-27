Suriye yeniden karıştı. İsyancılar birçok bölgeyi ele geçirdi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı isyancı askeri grup Heyet Tahrir Şam arasında, Halep ilinin kırsalında çatışma çıktı.





Halktv'de yer alan habere göre Esed rejimine karşı hamle yapan isyancılar çok sayıda bölgeye girerken, çatışmanın sürdüğü yerlerden çok sayıda görüntü sosyal medyada paylaşıldı.





İSYANCILAR BİR ÇOK BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİ

Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda isyancılar, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki Kefer Besme köyü ile Akil tepesi, El Ragib tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat tepesini ele geçirdi.





ESED REJİMİ TOPLARLA VURDU

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. Sosyal medyda paylaşılan görüntülerde saldırılara Rus askerinin de havadan destek verdiği iddia edildi.





Rejim ile isyancılar arasındaki çatışmalar devam ederken bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.



