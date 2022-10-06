Samanyolu Haber /Sağlık / Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası /06 Ekim 2022 20:27

Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası

Koronavirüs salgını etkisini yitirirken bu kez kolera ile ilgili endişe verici haberler geliyor.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'de kolera salgınının başlamasından bu yana 10 binin üzerinde vaka görüldüğünü bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün örgütün Cenevre merkezindeki haftalık basın toplantısında, Suriye ve Haiti'de etkili olan kolera salgınına dair son verileri paylaştı.

Ghebreyesus, Suriye genelinde son 6 haftada kolera vakalarının 10 binin üzerine çıktığını belirterek, "Haiti'de 3 yıldan sonra ilk defa görülen salgında şimdiye kadar 2 vaka resmi makamlarca doğrulandı, 20 şüpheli vaka ve 7 can kaybı ise inceleniyor" dedi.

Haiti'deki kolera vaka sayısının açıklanandan daha fazla olduğu görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu salgın, yılın sonunda koleradan tamamen temizlenmiş bir ülke olmaya hazırlanan Haiti için aksilik oluşturmuştur." diye konuştu.
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