Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'de 14 polis öldürüldü, sular durulmuyor /26 Aralık 2024 14:27

Suriye'de 14 polis öldürüldü, sular durulmuyor

HTŞ, Tartus'ta 14 polisin ölümünden sonra şehirde operasyon başlattı. Azınlık gruplarının protestoları ve artan gerginlik, bölgede tansiyonu yükseltiyor.

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Suriye'deki HTŞ yönetimi, Tartus'taki 14 polis memurunun çatışma sonucu ölmesinden sonra şehirde operasyon başlattığını duyurdu.

Suriye Devlet Televizyonu SANA'da yayımlanan habere göre HTŞ'ye bağlı güvenlik güçleri, Beşar Esad yönetiminden kalan askerlere karşı şehirde arama çalışmaları başlattı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, HTŞ'ye bağlı güçlerin sokaklarda çatıştığı görüldü.

Dün Humus, Tartus ve Lazkiye şehirlerinde azınlık grupları, bir Alevi ibadethanesinin HTŞ militanları tarafından yok edildiği iddiaları üzerine protestolar yapmıştı. Bu protestolar esnasında HTŞ ekipleri, azınlık gruplarına müdahale ederken arbede yaşandı.

HTŞ, protestolar sonra iddiaları yalanlamış ve bir günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Ancak bu sözler, protestocuları ikna etmedi. 

HTŞ'ye bağlı kanallar ayrıca, Lübnan asıllı Hizbullah ajanlarının ülkede istikrarsızlık sağlamak için halk galeyana getirdiğini iddia etti. Ancak HTŞ hükümetinden bu konuda bir açıklama yapılmadı.
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