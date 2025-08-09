Suriye'de anlaşmazlık: Şam, Paris görüşmelerinden çekildi

Dünkü konferansa tepki gösteren bir Suriye hükümet yetkilisi, bu etkinliğin, SDG'nin merkezi yönetime entegrasyonunu öngören 10 Mart mutabakatına aykırı olduğunu söyledi. Suriye devlet haber ajansı SANA'ya konuşan ve ismi paylaşılmayan yetkili, "Bu konferans mevcut müzakere çabalarını baltalamıştır. Bu nedenle (hükümet) Paris'te yapılması planlanan herhangi bir toplantıya katılmayacaktır" dedi.





Suriye hükümeti, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ve bu yapı kontrolündeki toprakların akıbetine ilişkin Paris'te yapılması beklenen görüşmelere katılmayacaklarını duyurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te Şam ve SDG temsilcileri arasında gerçekleşmesi planlanan toplantı daha önce bir kez ertelenmişti.Şam yönetiminin kararı, SDG kontrolündeki Rojava'da, Suriye içinden farklı dinî ve etnik grupların temsilcilerinin katılımıyla yapılan yaklaşık 500 kişilik konferansın ardından geldi."Kuzey ve Doğu Suriye Bileşenleri Ortak Tutum Konferansı" olarak adlandırılan Rojava toplantısında katılımcılar, ademimerkeziyet vurgusunun yapıldığı yeni bir anayasa çağrısında bulundu. Konferansın sonuç bildirgesinde, Suriye'deki ulusal, dini ve kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olduğu belirtilerek, "bu çeşitliliğin siyasi ve idari çerçevede güçlendirilmesi" istendi ayrıca özerk yönetim modelinin uygun ve faydalı olduğu ifade edildi.Etkinlikte, yakın zamanda yüzlerce üyesi kanlı çatışmalarda öldürülen Dürzi ve Alevi toplumunun liderlerinin de video mesajları gösterildi. Konferansın katılımcıları arasında, 10 Mart mutabakatına imza atan SDG komutanı Mazlum Abdi de yer aldı. Abdi merkezi yönetimin egemenliğini tanıdığı anlaşmayı, Şam'da Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile birlikte imzalamıştı.Tarafların yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen entegrasyon görüşmeleri kapsamında Paris'te bir araya gelmeleri planlanıyordu.Şam ve Ankara Suriye'de merkezî bir yapı inşasını desteklerken ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da bu ülkede "tek vatan, tek millet, tek ordu, tek hükümet" kurulması gerektiğini söyleyerek söz konusu fikre destek vermişti.Resmî adıyla Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (AANES), halk arasındaki yaygın kullanımıyla ise Rojava olarak bilinen bölgeyi kontrol eden SDG ise ademimerkeziyetçi bir yapı inşasından yana. Devletin 1961'den bu yana kullanılan resmî adı olan Suriye Arap Cumhuriyeti'nden "Arap" kelimesinin çıkarılarak etnik çeşitliliğe vurgu yapılmasını isteyen SDG, tamamen silah bırakmaya da karşı çıkıyor.