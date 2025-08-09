Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de anlaşmazlık: Şam, Paris görüşmelerinden çekildi /09 Ağustos 2025 19:32

Suriye'de anlaşmazlık: Şam, Paris görüşmelerinden çekildi

Şam hükümeti, Rojava'da düzenlenen ve ademimerkeziyetçi bir anayasa çağrısı yapılan konferansa tepki gösterdi. Hükümet, Paris'te SDG ile yapılması beklenen toplantıya katılmayacağını bildirdi.

SHABER3.COM

Suriye hükümeti, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ve bu yapı kontrolündeki toprakların akıbetine ilişkin Paris'te yapılması beklenen görüşmelere katılmayacaklarını duyurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te Şam ve SDG temsilcileri arasında gerçekleşmesi planlanan toplantı daha önce bir kez ertelenmişti.

Şam yönetiminin kararı, SDG kontrolündeki Rojava'da, Suriye içinden farklı dinî ve etnik grupların temsilcilerinin katılımıyla yapılan yaklaşık 500 kişilik konferansın ardından geldi.

Dünkü konferansa tepki gösteren bir Suriye hükümet yetkilisi, bu etkinliğin, SDG'nin merkezi yönetime entegrasyonunu öngören 10 Mart mutabakatına aykırı olduğunu söyledi. Suriye devlet haber ajansı SANA'ya konuşan ve ismi paylaşılmayan yetkili, "Bu konferans mevcut müzakere çabalarını baltalamıştır. Bu nedenle (hükümet) Paris'te yapılması planlanan herhangi bir toplantıya katılmayacaktır" dedi.

Rojava'daki konferansta ne oldu?

"Kuzey ve Doğu Suriye Bileşenleri Ortak Tutum Konferansı" olarak adlandırılan Rojava toplantısında katılımcılar, ademimerkeziyet vurgusunun yapıldığı yeni bir anayasa çağrısında bulundu. Konferansın sonuç bildirgesinde, Suriye'deki ulusal, dini ve kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olduğu belirtilerek, "bu çeşitliliğin siyasi ve idari çerçevede güçlendirilmesi" istendi ayrıca özerk yönetim modelinin uygun ve faydalı olduğu ifade edildi.

Etkinlikte, yakın zamanda yüzlerce üyesi kanlı çatışmalarda öldürülen Dürzi ve Alevi toplumunun liderlerinin de video mesajları gösterildi. Konferansın katılımcıları arasında, 10 Mart mutabakatına imza atan SDG komutanı Mazlum Abdi de yer aldı. Abdi merkezi yönetimin egemenliğini tanıdığı anlaşmayı, Şam'da Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile birlikte imzalamıştı.

Tarafların yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen entegrasyon görüşmeleri kapsamında Paris'te bir araya gelmeleri planlanıyordu.

Şam ve Ankara Suriye'de merkezî bir yapı inşasını desteklerken ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da bu ülkede "tek vatan, tek millet, tek ordu, tek hükümet" kurulması gerektiğini söyleyerek söz konusu fikre destek vermişti.

Resmî adıyla Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (AANES), halk arasındaki yaygın kullanımıyla ise Rojava olarak bilinen bölgeyi kontrol eden SDG ise ademimerkeziyetçi bir yapı inşasından yana. Devletin 1961'den bu yana kullanılan resmî adı olan Suriye Arap Cumhuriyeti'nden "Arap" kelimesinin çıkarılarak etnik çeşitliliğe vurgu yapılmasını isteyen SDG, tamamen silah bırakmaya da karşı çıkıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye'de anlaşmazlık: Şam, Paris görüşmelerinden çekildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:44:15