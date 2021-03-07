Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'de büyük patlama: Ölü ve yaralılar var /07 Mart 2021 19:03

Suriye'de büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin Hama eyaletinin doğusunda teröristler tarafından yolda döşenen iki mayının patlaması sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Rojava network adlı Twitter hesabından paylaşılan son dakika haberine göre, Selamiye'nin doğu kırsalında iki mayının patlaması sonucu 18 kişi öldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Selamiye kentinin kırsalında iki otobüs geçerken meydana geldi, 18 kişinin hayatını kaybetti.Patlamada yaralananlar ise yakındaki hastanelere sevk edildi.

Suriye’deki silahlı çatışmalar 2011’den bu yana sürüyor. 2017’nin sonlarında ABD Başkanı Donald Trump, 20 Aralık 2018'de, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi bağlamında, "Orada olmamızın tek nedeni IŞİD idi ve IŞİD'i yendik" açıklamasını yapmıştı. Amerikan askerlerin tamamı hala Suriye'den çekilmiş değil.

Ülkenin bazı bölgeleri militanlardan temizlenmeye devam ediyor. Şu anda ön plana çıkan şey ise siyasi çözüm süreci, Suriye’nin kalkındırılması ve sığınmacıların evlerine dönmesi.
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