Suriye'de de virüs nedeniyle okulları kapatma kararı çıktı

Yeni koronavirüs (Kovid-19) pandemisi bütün komşu ülkelerine yayılan Suriye'de üniversite ve okullarda eğitim tedbir amaçlı 2 Nisan'a kadar askıya alındı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiyelerine uygun olarak şüphelenilen vakalara cevap vermek ve hastalığın Suriye'ye sıçraması durumuna karşı ilgili kamu kurumlarının katı önlemler aldığı belirtildi.





Bakanlık, şu ana kadar Suriye'de hiçbir Kovid-19 enfeksiyonun kaydedilmediğini açıkladı. Bunun, hastalığa karşı Suriye'nin bağışık olduğu anlamına gelmediği belirtilen açıklamada ülkede henüz hastalık belirtileri göstermeyen ancak enfekte olmuş kişilerin var olma olasılığına dikkat çekildi.