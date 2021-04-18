Suriye'de devlet başkanlığı seçimi gelecek ay yapılacak

2000 yılında babası Hafız Esad'ın ölümünden sonra Suriye'de devlet başkanlığı görevini üstlenen Beşar Esad henüz seçimlerde resmen aday olduğunu açıklamadı. Suriye'de 10 yıldır süren iç savaş esnasında daha önce de devlet başkanlığı seçimi yapılmıştı. 2014 yılında yapılan seçimi oyların yüzde 88'ini alan Esad'ın kazandığı açıklanmıştı.







Suriye'nin 2012 yılında kabul edilen anayasasına göre devlet başkanı ancak iki kez yedi yıl süreyle seçilebiliyor. Ancak anayasaya göre bu kural 2021 yılından itibaren yürürlüğe giriyor.





Devlet başkanı adayı olmak için aranan şartlar arasında Suriye'de aralıksız olarak en az 10 yıl süreyle ikamet etmiş olma şartı da bulunuyor. Ülke dışında bulunan muhalif siyetçilere adaylık yolu böylece kapanmış oluyor.





Devlet başkanı adayı olabilmek için ayrıca 35 milletvekilinin desteğini almış olmak gerekiyor. 250 üyeli Suriye Halk Meclisi'nde ise Esad'ın liderliğindeki Baas partisi ve onunla ittifak halinde olan partiler hâkim.





Rusya'nın desteklediği Suriye rejimi geçen seçimden bu yana Halep gibi önemli kentleri geri almayı ve ülkenin üçte ikisini tekrar kontrolüne geçirmeyi başardı. Ancak seçim ülkenin içine yuvarlandığı derin ekonomik krizin üstüne geldi.





Washington'dan geçen ay yapılan açıklamada Joe Biden yönetiminin serbest, adil, Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmiş ve Suriye toplumunun tümünün temsil edildiği bir seçim yapılmadığı müddetçe seçim sonuçlarını tanımayacağı belirtilmişti.





Suriye'de 10 yılı geride bırakan iç savaşta 388 binden fazla insan hayatını kaybetti, nüfusun yarısı yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.



