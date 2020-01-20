Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'de dövizle alışveriş yapana ağır ceza /20 Ocak 2020 13:28

Suriye'de dövizle alışveriş yapana ağır ceza

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Poundu'nun değerini korumak için dövizle yapılan işlemlere yasak getirdi. Yeni çıkan kanunla birlikte Suriye’de dövizle alışveriş yapanları hapis ve 7 yıl ağır koşullarda çalışma cezası bekliyor.

SHABER3.COM

Financial Times'ta yer alan habere göre, Suriye nüfusunun yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ekim ayından bu yana ülkede temel gıda fiyatlarının yüzde 20-30 arasında zamlandığı belirtiliyor.

Suriye'de resmi açıklanan bir enflasyon verisi yok. Birleşmiş Milletler ise ülkede gıda fiyatlarının istatistiklerini aylık olarak tutuyor. Bu veriye göre 2019 yılının kasım ayında gıda fiyatları önceki yıla göre yüzde 21 arttı.

2019 yılının başında 1 ABD Doları 500 Suriye Poundu ediyordu. Geçen hafta ise 1 ABD Doları 1000 Suriye Poundu'na eşdeğerdi. Suriye hükümeti ülke dışına döviz çıkışını engellemek için pek çok ürüne ithalat yasağı getiriyor. Geçen kasım ayında ülkede memur maaşlarına ortalama 27 dolar (160 TL) zam yapıldı.

DÖVİZLE SÖZLEŞME TÜRKİYE'DE YASAK

Türkiye'de de vatandaşların dövizle işlem yapması yasak. Örneğin kiralama işlemleri dövizle yapılamıyor. Fakat buna istisna durumlar da var. Yeni çıkan kanuna göre TSK Güçlendirme Vakfı dövizle sözleşme yapabilecek, gemilere ilişkin kiralamada (leasing) döviz kullanılabilecek öte yandan taşıt satışında dolar kullanılamayacak. Yazılım sözleşmeleri dövizle yapılabiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye'de dövizle alışveriş yapana ağır ceza Sonraki Haber >>

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Acılı Anneden çağrı

Acılı Anneden çağrı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Hastanede skandal görüntüler!

Hastanede skandal görüntüler!

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:14:14