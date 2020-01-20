Suriye'de dövizle alışveriş yapana ağır ceza

Financial Times'ta yer alan habere göre, Suriye nüfusunun yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ekim ayından bu yana ülkede temel gıda fiyatlarının yüzde 20-30 arasında zamlandığı belirtiliyor.







Suriye'de resmi açıklanan bir enflasyon verisi yok. Birleşmiş Milletler ise ülkede gıda fiyatlarının istatistiklerini aylık olarak tutuyor. Bu veriye göre 2019 yılının kasım ayında gıda fiyatları önceki yıla göre yüzde 21 arttı.





2019 yılının başında 1 ABD Doları 500 Suriye Poundu ediyordu. Geçen hafta ise 1 ABD Doları 1000 Suriye Poundu'na eşdeğerdi. Suriye hükümeti ülke dışına döviz çıkışını engellemek için pek çok ürüne ithalat yasağı getiriyor. Geçen kasım ayında ülkede memur maaşlarına ortalama 27 dolar (160 TL) zam yapıldı.





DÖVİZLE SÖZLEŞME TÜRKİYE'DE YASAK





Türkiye'de de vatandaşların dövizle işlem yapması yasak. Örneğin kiralama işlemleri dövizle yapılamıyor. Fakat buna istisna durumlar da var. Yeni çıkan kanuna göre TSK Güçlendirme Vakfı dövizle sözleşme yapabilecek, gemilere ilişkin kiralamada (leasing) döviz kullanılabilecek öte yandan taşıt satışında dolar kullanılamayacak. Yazılım sözleşmeleri dövizle yapılabiliyor.