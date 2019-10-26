Suriye'de Esad güçleriyle ilk çatışma

Suriye’nin kuzeyinde Esad güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ilk kez karşı karşıya geldi.





Independent Türkçe'de yer alan habere göre Haseke kırsalındaki Tel Temur’dan Rasulayn’a ilerleyen rejim ve Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) SMO saflarından obüs atışları yapıldı.





SMO Sözcüsü Yusuf Hammud, El Kul Radyosu’na yaptığı açıklamada, “SMO, Esad rejimi ve Kürt güçlerine ait onlarca askeri aracı imha etti, ağır kayıplar verdirdi” dedi.





Hammud, son 3 günde Tel Temur ile Rasulayn arasında 7 köyü ele geçirdiklerini söyledi.





SANA: Türk ordusu ağır bombardıman başlattı





Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA’nın son dakika haberinde, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Suriye Milli Ordusu, Rasulayn kıraslındaki Abu Raseyn’e ağır topçu atışları başlattı” dendi.





Ajansın haberinde, Haseke’den hareket eden Suriye ordusunun, Tel Temur ile Rasulayn arasında 8 köyü ele geçirdiği aktarıldı. Rejim güçlerinin, Rus askerlerinin devriye gezdiği Türkiye sınırına yakın noktalara yaklaştığı ifade edildi.





Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Ebu Raseyn’de SMO ile SDG güçleri arasında çatışma meydana geldiğini, çatışmada SDG saflarından 6, SMO’dan 9 kişinin öldüğünü duyurdu.





Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, YPG tarafından taciz ve saldırıların devam ettiğini bildirdi.





MSB tarafından akşam saatlerinde yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:





“Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG’li teröristlerce, keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG’li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir”





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Saat konusunda da Ruslarla anlaştık, 150 saat dedik. 29 Ekim saat 18.00’de bitiyor. O zamana kadar olayları yakınen takip ediyoruz. Ondan sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız” dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Soçi mutabakatı kapsamında SDG’nin Türkiye sınırından çekilmemesi halinde TSK’nın operasyona devam edeceğini belirtmişti.





Erdoğan, geçtiğimiz salı günü Rusya’nın Soçi kentinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le 6 saatlik bir görüşme gerçekleştirmiş, iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında SDG’nin 150 saat içerisinde 30 kilometre derinliğe çekilmesine karar verilmişti.



