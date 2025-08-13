Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de gerilim artıyor: Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama /13 Ağustos 2025 13:22

Suriye'de gerilim artıyor: Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında SDG'ye ilişkin ''Biz enayi değiliz. Biz bu süreçlere büyük bir iyi niyet yatırıyoruz diye sizin ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz'' dedi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak açıklamada terör örgütünün Suriye'deki uzantısı SDG'ye ilişkin konuşan Fidan, "Biz enayi değiliz. Biz bu süreçlere büyük bir iyi niyet yatırıyoruz diye sizin ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Suriye ile yakın çalışmaktan memnunuz.

Kimse kusura bakmasın, kimse enayi değil. Biz enayi değiliz. Biz bu süreçlere büyük bir iyi niyet yatırıyoruz diye sizin ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Büyük bir devlet olmanın da bir kuralı var, onu yapıyoruz sadece. Sizi tekrar buradan uyarıyorum, durduğunuz yer yer değil. Onu değiştirin artık. Suriye'yi beraber nasıl inşa edeceğinizi düşünün.

Yeni dönemde YPG, SDG tarafından çok fazla bir açıklama yapıldığını görüyoruz. Maalesef buna baktığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Biz 10 Mart Mutabakatı'nı bu şekilde okumuyoruz. O anlaşmada yazılan maddeler için bizi bağlamıyor, Türkiye'de yürüyen süreç de bizi ilgilendirmiyor gibi ifadeler var. Peki sizi ne ilgilendiriyor? Bölgedeki Kürt kardeşlerimizi İsrail'in maşası yapmak mı sizi ilgilendiriyor? Maalesef bu noktada bizim de artık tolare etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Artık İran'dan Irak'tan gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz. Güven telkin edici, etmeye çalışan bir tutumu olduğunu görüyoruz. Bunu görmediğimizi zannetmesinler.”silahlı hareketi ortadan kaldırdığını gösteren bir tavır da görmüyoruz. Örgütün bölgedeki durumda kendine faydayı maksimize

''YPG OYUNBOZAN DURUMUNDA''
YPG (Suriye'de )oyun bozan durumunda. Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor.

Lazkiye'de başlayan olaylar, Süveyda'daki hareketlilik, YPG'nin oyunbozanlık rolü gösteriyor ki; Suriye'de açılan bu olumlu sayfanın insanların umduğu gibi gitmesi zor olacak gibi görünüyor.

Burada bir meydan okuma, bir zorluk var. Bizlere düşen de bu zorluğu çok iyi tanımlayıp ona göre tedbirler almak.
