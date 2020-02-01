Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'de hareketlilik /01 Şubat 2020 18:25

Suriye'de hareketlilik

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Suriye'nin İdlib şehrinin güneydoğusunda Saraqeb kasabasını her taraftan kuşattı. Bu hamlenin "Ruslara karşı açık bir meydan okuma" olduğu belirtiliyor.

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Suriye'de Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib gerilimi tırmanmaya devam ederken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) askeri kuvvetlerinin İdlib yakınlarındaki Kafr Amim'e asker sevkiyatı yaptığını kaydetti. 

Köy girişine tank ve zırhlı araç gibi lojistik ve askeri malzemeler getiren TSK'nın İdlib'in güneydoğusundaki Abu Al-Duhur-Saraqeb Otoyolu içinde yeni bir askeri nokta oluşturduğu bildiriliyor.

Gözlemevi, TSK'nın İdlib'in güneydoğusundaki Saraqeb kasabasını her taraftan kuşattığını, bu eylemin Ruslara karşı açık bir meydan okuma olduğunu duyurdu.

Bu eylemlerin, iki tarafın birbirine meydan okuduklarını gösterdiği belirtilirken, M5 karayolu için yapılan anlaşmada bazı noktalar üzerinde anlaşmazlıkların olabileceği aktarıldı.

SURİYE MİLLİ ORDUSU HALEP'İN KUZEYDOĞUSU'NA SALDIRDI

Suriye Milli Ordusu'nun Şam kontrolündeki Halep şehrinin kuzeydoğusuna saldırı düzenlediği belirtildi. Muhalif grup bu vesileyle İdlib'deki topraklarını geri almak için operasyonlar düzenleyen Suriye hükûmetine karşı yeni bir cephe açmış oldu.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın milis ve savaş gözlemevi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Suriye Milli Ordusu'nun saldırısı Türkiye ve muhalif grupların kontrolündeki El Bab'ın yakınlarındaki bölgeye yoğunlaştı.

Rus ordusu ve Esed rejimine bağlı kuvvetlerin bombaladığı İdlib'den kaçan on binlerce Suriyeli Türkiye sınırına yakın bölgelere yerleşiyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Ankara'ya sadık güçler tarafından amansız bir saldırı gerçekleştirildi." derken, milis kaynaklar muhaliflerin üç köyü geri aldıklarını aktardı. 

Suriye ordusu ve Rusya hava kuvvetleri düzenledikleri operasyonlarla İdlib'de bazı topraklardan muhalif güçleri çıkardı. 

Suriye ordusu ve Rusya'nın saldırılarında sivil can kayıpları olduğu belirtilmişti.
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