Suriye'de hareketlilik

Suriye'de Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib gerilimi tırmanmaya devam ederken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) askeri kuvvetlerinin İdlib yakınlarındaki Kafr Amim'e asker sevkiyatı yaptığını kaydetti.





Köy girişine tank ve zırhlı araç gibi lojistik ve askeri malzemeler getiren TSK'nın İdlib'in güneydoğusundaki Abu Al-Duhur-Saraqeb Otoyolu içinde yeni bir askeri nokta oluşturduğu bildiriliyor.





Gözlemevi, TSK'nın İdlib'in güneydoğusundaki Saraqeb kasabasını her taraftan kuşattığını, bu eylemin Ruslara karşı açık bir meydan okuma olduğunu duyurdu.





Bu eylemlerin, iki tarafın birbirine meydan okuduklarını gösterdiği belirtilirken, M5 karayolu için yapılan anlaşmada bazı noktalar üzerinde anlaşmazlıkların olabileceği aktarıldı.



