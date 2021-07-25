Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de iki asker şehit oldu /25 Temmuz 2021 10:46

Suriye'de iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatında görevli iki askerin şehit olduğunu, iki askerin ise yaralandığını duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir." denildi.

Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."????

Saldırıda hayatını kaybeden İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için başsağlığı mesajı yayınlandı.
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