Suriye'de 'işkence üssü' cezaevinde toplu mezar bulundu

Suriye'nin başkenti Şam'a 30 kilometre uzaklıkta yer alan Sednaya Hapishanesi, işkence iddialarıyla bir kez daha gündemde. Beşar Esad yönetiminin Savunma Bakanlığı'na bağlı olan cezaevi, 'işkence üssü' olarak anılıyor. Yakınlarından haber almayı uman Suriyeli siviller cezaevi önündeki bekleyişlerini sürdürürken, Sednaya Hapishanesi'nde yer altındaki gizli bölmelere ulaşmaya çalışan Beyaz Baretlililer operasyonların sona erdiğini duyurdu.





Açıklamada, uzman ekiplerin, cezaevinin bodrum katları, iç ve dış avluları da dahil olmak üzere tüm bölüm ve tesislerinde detaylı arama yaptığı belirtildi. Söz konusu çalışmaların, bazı mahkumların gizli hücrelerde tecrit altında tutulduğu iddialarının ardından başlatıldığı kaydedildi.





EN AZ 20 CESET BULUNDU

Cezaevindeki 'gizli hücre' arayış sona ererken, Syria TV'ye konuşan kaynaklar yerleşke yakınlarında toplu mezar bulunduğunu bildirdi. Toplu mezarda, en az 20 cesede ulaşıldığı ileri sürüldü. Yerleşke içerisinde araştırmaların sürdüğü aktarıldı.





İKİ TUTUKEVİ: BEYAZ BİNA VE KIRMIZI BİNA

BBC Türkçe'nin aktardığına göre yerleşkede iki tutukevi bulunuyordu: Beyaz Bina ve Kırmızı Bina. İnsan hakları örgütlerine göre Beyaz Bina, hükümete sadık olmadığından kuşkulanılan subaylar ve askerler için yapılmıştı. Ana hapishane olan Kırmızı Bina ise, hükümet karşıtlarından, başlarda da İslamcı örgütlere üye olduklarından şüphelenilenlerden oluşuyordu.





Uluslararası Af Örgütü'ne konuşan eski mahkumlar, Kırmızı Bina'da tutulanların, sık sık çeşitli işkence yöntemlerine maruz bırakıldığını ve bunlar arasında ağır dayak, cinsel saldırı, gıdaya ve ilaca erişimi kısıtlamanın da bulunduğunu anlattı. Beyaz Bina'nın altında ise Af Örgütü'ne konuşanların "infaz odası" diye adlandırdığı ve Kırmızı Bina'daki mahkumların asılmak için götürüldüğü bir yer olduğu iddia edildi.





'3 YILDA 500 TUTUKLU İNFAZ EDİLDİ'

Türkiye merkezli Saydnaya Hapishanesi'nde Kaybolan Tutuklular Derneği (AMSDP) 2022'de, salıverilen mahkumlara dayandırdığı bilgilere göre 2018-2021 arasında en az 500 tutuklunun infaz edildiğini duyurmuştu.