Suriye'de Kızılay taşıtına saldırı

Kızılay, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen saldırıyla dair açıklama yaptı.







Açıklamada, ""Çobanbey- El Bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından açılan çapraz ateş sonucu Kızılay El Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Kızılay personelimiz şehit olmuştur. Araçta bulanan bir Kızılay personeli saldırıda yaralanmış, bir personelimiz ise saldırıyı yara almadan atlatmıştır. Saldırıda yaralanan Kızılay personeli Çobanbey’de tedavi altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan arkadaşımız ilk tedavisinin ardından Türkiye’ye sevk edilecektir." denildi.