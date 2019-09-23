Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'de kritik gelişme /23 Eylül 2019 17:25

Suriye'de kritik gelişme

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de iç savaşın fiilen bittiğini ilan etti. Anayasa Komitesi resmen teşekkül etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin başşehri Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin savaş sonrası dönemin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi'nin teşekkül ettiğini ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

İÇ SAVAŞIN RESMEN BİTTİĞİNİN İLANI

Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.

Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye'de kritik gelişme Sonraki Haber >>

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Hak ile meşguliyet

Hak ile meşguliyet

Köpeğe işkence

Köpeğe işkence

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Zincirleme motor kazası

Zincirleme motor kazası

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

İmanı iz'an haline getirmek

İmanı iz'an haline getirmek

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

TRT’de yorumcu skandalı

TRT’de yorumcu skandalı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:31:56