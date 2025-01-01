Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de öldürülen gazetecilerin fotoğraflarını paylaşan 10 kişiye gözaltı /01 Ocak 2025 14:35

Suriye'de öldürülen gazetecilerin fotoğraflarını paylaşan 10 kişiye gözaltı

Suriye’de SİHA saldırısında öldürüldükleri iddia edilen gazetecilerin fotoğraflarını paylaşan 10 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah erken saatlerde yapılan ev baskınlarında aralarında DEM Parti Gebze İlçe Eş Başkanları Melike Aydın ve Ömer Yıldız’ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla işlem yapıldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet işlemlerinin ardından Gebze ilçe eş başkanları dahil 7 kişi serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, DEM Partili Serhat Ziyalı ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla tutuklandı.

SUÇLAMA YAPTIKLARI FOTOĞRAF PAYLAŞIMI
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, gözaltı ve tutuklama gerekçesinin öldürülen gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan’a ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar olduğu öğrenildi.

SİHA İLE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye’de Halep’in 60 kilometre batısındaki Teşrin Barajı yakınlarında otomobillerinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetmişti. 19 Aralık’ta gerçekleşen olayda gazetecilerin Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
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