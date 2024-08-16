Suriye'de peş peşe depremler! Hatay, Kilis ve Gaziantep de sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 120 kilometre mesafede, merkez üssü Suriye'nin Hama kenti olan 5.2 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem oldu.



TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ



3 dakika arayla meydana gelen depremler, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremler, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi.



Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüklerini 5 ve 3.5 olarak duyurdu.



ÜÇ GÜN ÖNCE DE SALLANMIŞTI



13 Ağustos'ta Hatay'ın Yayladağı ilçesine 103 kilometre mesafede, yine merkez üssü Suriye'nin Hama kenti olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.