Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de peş peşe depremler! Hatay, Kilis ve Gaziantep de sallandı /16 Ağustos 2024 14:05

Suriye'de peş peşe depremler! Hatay, Kilis ve Gaziantep de sallandı

AFAD'ın verilerine göre, saat 13.15'te Suriye'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Türkiye'deki Hatay, Kilis ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi. Sınırda saat 13.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 120 kilometre mesafede, merkez üssü Suriye'nin Hama kenti olan 5.2 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem oldu.

TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

3 dakika arayla meydana gelen depremler, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremler, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüklerini 5 ve 3.5 olarak duyurdu.

ÜÇ GÜN ÖNCE DE SALLANMIŞTI

13 Ağustos'ta Hatay'ın Yayladağı ilçesine 103 kilometre mesafede, yine merkez üssü Suriye'nin Hama kenti olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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