Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'de sürpriz yok: Seçimleri Esad'ın Baas partisi kazandı /19 Temmuz 2024 10:58

Suriye'de sürpriz yok: Seçimleri Esad'ın Baas partisi kazandı

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri yapılan dördüncü genel seçimlerde de beklendiği gibi Devlet Başkanı Beşar Esad'ın partisi Baas birinci çıktı.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Suriye'de sandıktan sürpriz çıkmadı, iç savaşın başlamasından beri yapılan dördüncü genel seçimin galibi, beklendiği gibi Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Baas Partisi oldu. Baas ve ortaklarının oluşturduğu 185 kişilik Ulusal Birlik listesinin tamamı meclise girmeye hak kazandı, 250 üyeli mecliste kalan 65 sandalye bağımsız adaylara gitti.

Önceki döneme göre gücünü artıran Esad'ın partisi, 2020 seçimlerinde 177 sandalye kazanmıştı.

Bin 516 adayın yarıştığı seçimlerde Ulusal Birlik listesindeki tüm adayların seçilmeyi başarmış olması, gerçekte sadece kalan az sayıdaki koltuğun rekabete açık olduğu eleştirilerine yol açtı.

Yalnızca Esad rejimi kontrolündeki bölgelerde yapılan oylamanın ardından Suriye Yüksek Seçim Komitesi seçimlere katılma yeterliliğine sahip 19 milyon kişiden 7 milyonunun sandık başına gittiğini, katılım oranının yüzde 38'de kaldığını açıkladı.

Halep, Lazkiye, Hama ve Deraa gibi bazı bölgelerde mükerrer oy kullanımı da dahil çeşitli usulsüzlükler yaşandığı iddiasıyla seçimler tekrarlandı.

Seçimlerin ardından yeni meclisin önceliğinin, görev süresi 2028'de sona erecek Esad için bir anayasa değişikliği yapmak olacağı belirtiliyor. Böyle bir değişiklilk için 188 oy gerekliyken bağımsız adayların da genelde Esad'a yakın olduğu biliniyor.

İç savaşın başladığı 2011'den bu yana 500 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca Suriyeli yerinden oldu.
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