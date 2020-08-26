Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'de tehlikeli gerginlik /26 Ağustos 2020 21:01

Suriye'de tehlikeli gerginlik

Politico haber portalının, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan bildirim ve yerel askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus askeri aracının ABD ordusuna ait bir araca çarpması sonucu 4 ABD askeri hafif şekilde yaralandı.

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Pentagon tarafından yapıldığı öne sürülen bir bildirime dayandırılan habere göre, araçların çarpışması sırasında 4 ABD askeri hafif şekilde yaralandı. Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren ikinci bir ABD askeri kaynağı, birden fazla ABD askerinin yaralandığını doğruladı.

Çarşamba günü, olaya ilişkin olarak Twitter'da yayınlanan bir videoda, Rus askeri araçlarının, ABD ordusuna ait bir askeri aracı seyir sırasında sıkıştırarak hafif şekilde çarptığı görülüyor. Ciddi yaralanmaya sebebiyet vermeyeceği düşünülen bu çarpışma sırasında bir Rus helikopteri de ABD kuvvetleri üzerinde alçak uçuş gerçekleştiriyor.

PENTAGON SESSİZ

Politico'dan Lara Seligman ve Betsy Woodruff Swan'in haberine göre, Pentagon sözcüsü videolar hakkında yorum yapmayı reddetti. Habere göre, ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan bir bildirimde, Rus aracının kasıtlı olarak bir koalisyon aracına çarparak 4 ABD askerini yaraladığı öne sürüldü. Açıklamada, Rus araçlarının güvenli olmayan bir şekilde ABD güçlerini takip ettiği belirtildi.
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