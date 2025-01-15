Suriye'de ticaret durma noktasına geldi: Türk mallarına yüzde 500 gümrük vergisi

Suriye’nin yeni geçici hükumeti, Türkiye’den yapılan ithalatlara yönelik gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 arasında artırma kararı aldı. Bu karar, iki ülke arasındaki ticaretin durmasına yol açtı. Türkiye’den Suriye’ye ihracat yapan firmalar, sorunun çözülmesi için hükumetten müdahale bekliyor.





Cumhuriyet’in haberine göre Suriye’de Aralık 2024’te Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükumet, Türkiye’den gelen ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırdı. Bu karar, Suriye’nin kuzeyindeki sınır kapılarında da tıkanıklıklara yol açtı. Özellikle hububat, bakliyat ve gıda ürünleri gibi sektörlerde ihracat büyük ölçüde durdu.





SEKTÖRDE CİDDİ SIKINTILAR

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yüksek gümrük vergilerinin Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı ihracatını büyük ölçüde durdurduğunu belirtti. Kadooğlu, bu sorunun, gıda ürünleri ve diğer sektörlerde ciddi zararlara yol açabileceğini kaydetti.





İhracatçılar, yüksek gümrük vergilerinin maliyetleri artırarak ürünlerin sınırdan geçişini imkansız hale getirdiğini belirtti. Celal Kadooğlu, sorunun çözülmesi için diplomatik ve ticari müdahalelerin hızla yapılması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin Suriye’ye olan ihracatını eski seviyelerine taşıyabilmesi için acil müdahale gerektiği ifade ediliyor.