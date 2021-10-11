Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'de Türk polisine güdümlü füzeyle saldırı /11 Ekim 2021 09:06

Suriye'de Türk polisine güdümlü füzeyle saldırı

Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesinde zırhlı araca düzenlenen saldırıda iki Özel Harekat polisi hayatını kaybetti, iki polis yaralandı.

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Azez kentinin Mare ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin bulunduğu konvoya PKK/YPG unsurları tarafından roketli saldırı düzenlendiği, saldırıda 34 yaşındaki Cihat Şahin ile 27 yaşındaki Fatih Doğan'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mare'deki konvoya saldırının, Tel Rıfat bölgesindeki "PKK/PYD" unsurları tarafından güdümlü füzeyle düzenlendiğini belirtti.

Fatih Doğan ve Cihat Şahin’in cenazeleri Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından memleketleri Adıyaman ve Elazığ'a gönderilecek.

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