Suriye'de Türk polisine güdümlü füzeyle saldırı

Azez kentinin Mare ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin bulunduğu konvoya PKK/YPG unsurları tarafından roketli saldırı düzenlendiği, saldırıda 34 yaşındaki Cihat Şahin ile 27 yaşındaki Fatih Doğan'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mare'deki konvoya saldırının, Tel Rıfat bölgesindeki "PKK/PYD" unsurları tarafından güdümlü füzeyle düzenlendiğini belirtti.



Fatih Doğan ve Cihat Şahin’in cenazeleri Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından memleketleri Adıyaman ve Elazığ'a gönderilecek.



