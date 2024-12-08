Suriye'de yönetim düştü! Esad Şam'ı terk etti









08.45 DEVLET TELEVİZYONUNDAN AÇIKLAMA





07.21 ABD'DEN İLK YORUM





07.12 'ESAD ŞAM'I TERK ETTİ' İDDİASI





06.45 BAŞBAKAN: YÖNETİMİ DEVREDERİM





06.33 CİHATÇILAR ŞAM'IN MERKEZİNDE





05.40 SURİYE YÖNETİMİ ŞAM'I BÜYÜK ÖLÇÜEDE KAYBETTİ





02.05 BEYAZ SARAY'DAN ESAD YÖNETİMİNE TEPKİ





00.40 İSRAİL SAVUNMA PLANLARINI ONAYLADI





00.21 CİHATÇILAR HUMUS MERKEZİNE HAKİM OLDU

Suriye'de 2011 yıldır süren iç savaş hiç olmadığı kadar şiddetlendi. Cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki militanlar Humus'un ardından Şam'a da girdi. Suriye Gözlemevi ise Suriye ordu güçlerinin Şam Uluslararası Havalimanı'nı terk ettiğini açıkladı.Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini ve ülkeyi terk etme niyetinde olduğunu yazdı. Suriye Ordu Komutanlığı'nın da Esad yönetiminin düştüğünü subaylarına ilettiği bildirildi.Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Muhammed Gazi El-Celali, "Evi·mdeyi·m, hükümeti· devretme konusunda destek vereceği·m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum" dediSuriyelilere işkence ve insanlık dışı muamele iddialarıyla bilinen Sednaya hapishanesinde mahkumların serbest bırakıldığı aktarıldı.Militanlar, Şam devlet televizyonunu ele geçirerek açıklama yaptı. "Esad'ı devirdik, Şam'ı özgürleştirdik" diyen militanlar tüm tutukluları serbest bıraktıklarını söylerken, yurt dışındaki Suriyelilere "geri dönün" çağrısı yaptı.Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Biden'ın bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.Şam'da kontrolün kaybedilmesiyle Esad'ın nerede olduğu merak edilirken, Reuters başkanın kenti terk ettiğini yazdı. Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan uçağın da Esad'ı taşıdığı iddia edildi.Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu açıkladı. El-Celali, "Evi·mdeyi·m ve hükümeti· devretme konusunda destek vereceği·m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum" dedi.Cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki militanlar, yönetimin kontrolünü kaybettiği Şam'ın merkezine girmeye başladı.'Suriye'de Yönetim Düştü' İddiası! Esad Şam'ı Terk Etti, Başbakan 'Hükümeti Devredeceğim' Dedi - Resim : 2Suriye'de cihatçı militanların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından ordu pek çok noktadan çekilmeye başladı. Suriye ordusu Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.Kritik öneme sahip yerleşkelere bazı göstericilerin de girmesiyle yönetim, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti. Şam'da işkence iddialarıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki mahkumlar da cezaevini basan göstericiler tarafından serbest bırakıldı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beşşar Esad''n, halkına baskı uyguladığı ve İran ile Rusya gibi geleneksel destekçileri tarafından "çıplak bırakıldığı" için mevcut durumla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle gelebilecek "olası bir tehdit"e karşı koymak için "saldırı ve savunma planları"nı onayladığı bildirildi.Başkent Şam'a açılan Humus ilinde Esad karşıtı cihatçı militanlar, kent merkezine hakim oldu. Humus'ta şiddetli çatışmaların ardından iç kesimlere girerek kent merkezinin kontrolünü sağladılar.