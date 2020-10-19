Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'deki Esad yönetiminden yeni Katar kararı /19 Ekim 2020 21:40

Suriye'deki Esad yönetiminden yeni Katar kararı

Suriye'deki Esad reijiminin Katar ile haftada iki kez karşılıklı sivil uçuşların başlaması kararı aldığı ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye hükümeti, Suriye Havayolları ile Katar'a haftada iki kez karşılıklı uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.

Suriye Ulaştırma Bakanlığı Pazartesi günü Facebook sayfasında Katar ile diplomatik ilişki olmamasına rağmen iki ülke arasında uçuşların tekrar başlayacağını duyurdu.

Suriye Ulaştırma Bakanlığı, "Şam'dan Doha'ya Suriye Havayolları ile hafta iki defa, çift yönlü uçuş gerçekleşecek" dedi.

Covid-19 pandemisi, son aylarda uçuş talebinde bir düşüş meydana getirdi ve bu durum, Şam'ın başkente gidiş-dönüş güzergah sayısını sınırlandırmasıyla sonuçlandı.

Ancak şu an itibariyle Suriye Havayolları, BAE, Mısır, Sudan ve Lübnan'a haftalık uçuşlar düzenlemeye devam ediyor.

Katar, Suriye ile diplomatik ilişkileri kesen ilk ülkelerden biriydi.

Ayrıca Katar, Suriye'deki cihatçı gruplarının en büyük fon sağlayıcılarından biri oldu ve bu durum Şam'ın Doha'yı terörizmi finanse etmekle suçlamasına neden oldu.
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