Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'deki operasyon bölgesinde 4 asker şehit oldu /09 Ocak 2020 10:28

Suriye'deki operasyon bölgesinde 4 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 askerin şehit olduğu bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında 4 askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada “Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Şehit düşen askerlerin isimlerinin Astsubay Sinan Köse, İs.Uzm.Çvş. Erol Yanık, Uzm. Onb. Halil Karakoç ve Uzm. Onb. Fatih Akbulut olduğu öğrenildi. 


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