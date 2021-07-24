Suriye'den acı haber : 2 Şehit 2 asker yaralı

Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan TSK birliğinde görevli askerler saldırıya uğradı. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.





Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:







* Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır.





* Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.