Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'den gazetecilere 'keskin nişancı' ateşi /11 Ekim 2019 22:43

Suriye'den gazetecilere 'keskin nişancı' ateşi

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri operasyonu sınırda takip eden gazetecilere Suriye'deki Kamışlı bölgesinden keskin nişancı ateşi açıldı.

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere, Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda iki gazeteci hafif yaralandı.

Barış Pınarı Harekatının 3’üncü gününde, Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif yaralandı.

Yaralı gazeteciler, haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

İki kez düzenlenen saldırı sonrası olay yerine gelen güvenlik güçleri, basın mensuplarını bulundukları binadan tahliye etti. Basın mensupları, güvenli bir bölgeye yerleştirildi.
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