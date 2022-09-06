Samanyolu Haber /Gündem / "Suriye'den getirilip Türkiye'de satılıyor" iddiası /06 Eylül 2022 00:37

"Suriye'den getirilip Türkiye'de satılıyor" iddiası

Türkiye'nin terör örgütü PKK undurlarından temizlemek için operasyonla girdiği Suriye'deki Afrin bölgesiyle ilgili Rusya cephesinden yeni bir iddia ortaya atıldığı ifade edildi.

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Türkiye'nin yeni bir Suriye operasyonu gündemdeki yerini korurken, terör örgütü PKK undurlarından temizlemek için operasyonla girilen Suriye'deki Afrin bölgesiyle ilgili Rusya cephesinden yeni bir iddia ortaya atıldığı ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Oleg Igorov, ‘Türkiye destekli silahlı grupların Afrin’deki tarihi eserleri kaçırarak Türkiye’de sattıklarını’ iddia etti.

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı’yla 2018’de Suriye’nin Afrin kentine girmişti.

Suriye Devlet Ajansı SANA’da yer alan habere göre Rusya’nın Suriye Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Igorov, şunları söyledi: “Türkiye’nin desteklediği grupların, Afrin kenti yakınlarında mimari, tarihi eser ve antika eserleri aramak için arkeolojik kazılar yürüttüğünü, modern ve ağır ekipman ve patlayıcılar kullanarak Suriye kültürel miras alanlarına ciddi zararlar veriyor.”
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