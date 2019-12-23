Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'den Türkiye'ye komplo suçlaması /23 Aralık 2019 19:10

Suriye'den Türkiye'ye komplo suçlaması

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye, ABD ve İsrail’i komploculukla suçladı.

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Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye, ABD ve İsrail'i Şam'ın terörle mücadele çabalarını engellemek için komplo içinde olmakla suçladı.

Şam'da düzenlenen 12'nci Suriye-Rus Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde konuşan Muallim, "ABD, Türkiye ve düşman İsrail, Suriye'nin terörle mücadelesini, özellikle de El Nusra'ya karşı mücadeleyi engellemek için ülkemize karşı komplo kurmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Suriye'nin, "ülkenin kuzeyinde  Türkiye'nin saldırganlığı ile karşı karşıya bulunduğunu" söyleyen Muallim, ayrıca ABD'nin Suriye petrolünü metodik olarak yağmalama çabası içinde olduğunu, birkaç gün önce Humus'taki petrol tesislerine saldırmak üzere İHA'lar gönderdiğini kaydetti. Muallim, İsrail'in de Pazar akşamı Şam ve çevresine roket saldırıları düzenlediğine işaret etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise iki ülke arasında ilişkilerin dinamik bir şekilde geliştiğini belirterek terör örgütlerini tamamen yok etme amacıyla yürütülen savaşta devam eden koordinasyon ve işbirliğinin ikili işbirliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Suriye'nin istikrarı yeniden kurma, yeniden imar ve büyük ekonomik projeler başlatma noktasına doğrı bir geçiş döneminde olduğunu belirten Lavrov, uluslararası camiaya Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme süreçlerine yardım etmeleri ve insani yardımların planlamasında Suriye'deki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurmaları çağrısı yaptı.
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