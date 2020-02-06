Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'den Türkiye'ye suçlama /06 Şubat 2020 19:48

Suriye'den Türkiye'ye suçlama

Suriye’nin İdlib kentinde Esad’a bağlı ordunun ilerleyişi hızla devam ederken, Türk askeriyle yaşanan çatışmalar nedeniyle Ankara-Şam-Moskova hattında gerilim yaşanıyor.

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İdlib’de yaşanan sıcak gelişmelerin yanı sıra İsrail’in bu sabah Şam yakınlarına hava saldırı düzenlemesi ve eş zamanlı olarak da Türk askerlerinin sınırı geçmesi nedeniyle Suriye yönetiminden Ankara’ya sert açıklamalar geldi. 

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İsrail’in işbirliği yaptığına dikkat çekti. Yapılan açıklamada “iki ülkenin Suriye’deki teröristleri korumak konusunda ortak bir hedefi olduğu” öne sürüldü.

"Türk güçlerinin, İsrail’in şafak vaktindeki saldırısının örtüsü altında Suriye sınırlarını ihlal ettiğine” dikkat çekilen açıklamada, Türk askerlerinin Binniş, Ma’ar Masrin ve Taftanaz köylerinin arasına konuşlandığı belirtildi.

Açıklamada “Bu adım, Türk rejimiyle İsrail oluşumunun, özellikle El Nusra cephesi olmak üzere teröristleri koruma, Suriye ordusunun İdlib ve Halep’te ilerlemesini sekteye uğratma, Suriye’deki uzantılarının topyekûn yenilgiye uğramalarını engelleme hedeflerinin ortak olduğunu teyit etmektedir” denildi.
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