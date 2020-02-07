Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'den Türkiye'ye yeni İsrail suçlaması /07 Şubat 2020 21:51

Suriye'den Türkiye'ye yeni İsrail suçlaması

Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İdlib’deki yurttaşlarını ‘terör örgütleri’nin kontrolünden kurtarma görevini yerine getirmekten kaçınmayacağını söyledi. Caferi dünkü İsrail saldırılarıyla Türkiye'nin İdlib'e askeri sevkıyatının 'koordinasyon halinde' gerçekleştirildiğini söyledi.

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Suriye’nin İdlib vilayetindeki duruma ilişkin dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) oturumunda konuşan Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, bölgedeki yurttaşlarını “terör örgütlerinin kontrolünden” kurtarmak ve ülkenin tamamını özgürleştirmek için görevlerini yerine getirmekten kaçınmayacaklarını vurguladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Caferi BM’nin bazı daimi üyelerinin Güvenlik Konseyi’ni Suriye’ye baskı için NATO’nun bir platformuna dönüştürmek istediğini de vurguladı.

Bu ülkelerin BMGK’yi İdlib konusunda acil toplantıya çağırırken, Türkiye’nin ülkedeki eylemlerini ise görmezden geldiğini dile getiren Caferi, BMGK’nin Türkiye ve ABD’nin ülkedeki işgalini ve İsrail’in saldırılarını neden kınamadığını sordu.

Dün sabaha karşı Suriye’ye İsrail'in saldırı düzenlediği sırada Türkiye’nin de İdlib’e askeri sevkıyat yaptığını belirten Caferi bunun “İsrail-Türkiye stratejik ittifakı ve üst düzey koordinasyon” ile yürütüldüğünü söyledi.

Suriye’nin İdlib’i kurtarmak için egemen hakkından taviz vermeyeceğini ifade eden Caferi, ülkesindeki işgal güçlerinin Suriye’nin kaynaklarını yağmaladıklarını vurguladı.

Caferi Suriye’deki insani durumun iyileştirilmesi için “teröre desteğin, işgal ve saldırıların son bulması ve Suriye’nin terörle mücadelesinin desteklenmesi” gerektiğini dile getirdi.
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