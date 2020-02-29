Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'den Türkiye'ye yeni suçlama /29 Şubat 2020 19:26

Suriye'den Türkiye'ye yeni suçlama

Suriye İç Ticareti Bakanı Atef Neddaf, Türkiye ve ABD'yi suçlayan yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Neddaf, "ABD Suriye petrolünü Türkiye üzerinden satıyor" ifadelerini kullandı.

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Suriye İç Ticareti Bakanı Atef Neddaf, ABD'nin Suriye'den çıkarttığı petrolleri Türkiye üzerinden diğer ülkelere sattığını söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye İç Ticaret Bakanı Atef Naddaf ABD'yi Türkiye üzerinden Suriye petrol sahalarından çıkardığı petrolü satmakla suçladı.

Russia 24 televizyon kanalına verdiği söyleşide Naddaf şöyle konuştu:

Düşmanımız, ABD, Türkiye'ye ve diğer ülkelere petrol satıyorlar. (Satış) Türkiye aracılığıyla devam ediyor. Suriye'nin bölgelerinde tamamen yıkılmış bir petrol altyapısı var, demiryolları yok edildi, tüm elektrik santralleri yok edildi. Elektriğimiz yok ve elektriğin olmadığı yerde yerel [petrol] üretimi yok

Suriyeli Bakan, Suriye'nin sadece ABD doları ile petrolü satın almak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi. Bakan, merkez bankası da dahil olmak üzere ülke bankalarının yaptırım uygulandığını, Suriye'ye yapılan tüm para transferlerinin yasaklandığını vurguladı.

29 Ekim'de ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Suriye'deki petrol sahalarını "savunacağını" ve Rus ya da Suriye güçlerinin petrolü geri alma girişimlerine kuvvetle karşılık vereceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda Suriye’den askerlerini çekeceğini ama “Petrolü tutacağını” söylemişti. Trump, 2019 Kasım ayında yaptığı açıklamada “Askerlerimizi eve döndürmek istiyoruz ama askerleri bıraktık çünkü petrolü tutuyoruz, petrolü severim, petrolü tutuyoruz...” demişti.
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