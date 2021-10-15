Suriye'li Kukla Emel Paris'te

Emel isimli 3,5 metrelik kukla "Yürüyüş" isimli bir sanat projesinin parçası olarak üretildi. Performans sanatçıları tarafından yürütülen kukla Gaziantep'ten İngiltere'ye yolculuğu sırasında yol üzerindeki şehirlerde dolaşarak göçmenlerin sorunlarıyla ilgili farkındalığı arttırmaya çalışıyor.



Paris'in tiyatro topluluğu Comedie Française ile biraraya gelen Emel oyunculardan biriyle sahneye çıkarak doğaçlama bir skeç sergiledi.



Emel şu ana kadar Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Fransa'ya uğradı ve yolculuğunun son durağı olan İngiltere'nin Manchester şehrine kadar 8000 kilometre katetmiş olacak.