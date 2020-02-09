Samanyolu Haber /Dünya / Suriyeli milletvekilinden flaş iddia /09 Şubat 2020 13:37

Suriyeli milletvekilinden flaş iddia

İdlib'de Türkiye ve Suriye rejimi arasındaki gerginlik sürerken Rojava Yönetimi, Suriye rejimiyle yeniden masaya oturdu. Garantör ise Rusya.

SHABER3.COM

Açıklama Demokratik Suriye Meclisi (MSD) Eş Başkanı İlham Ahmed'den geldi. Ahmed, ‘aawsat’a yaptığı açıklamada, Suriye rejimi’nin Rusya garantörlüğünde Rojava yönetimi ile görüşmeler başlatmayı kabul ettiğini belirtti.

Nupel'in aktardığı habere göre Demokratik Suriye Meclisi (MSD) Eş Başkanı İlham Ahmed ‘aawsat’a yaptığı açıklamda, geçen hafta Hımeymim Askeri Üssü’nde Rusya yöneticileri ile gerçekleştirdikleri görüşmeler ardından Rus yöneticiler ile birlikte Şam’da Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük’le bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlham Ahmed açıklamasının devamında, Suriye hükümetinin, Rusya’nın garantörlüğü ile Rojava yönetimi ile görüşmeler başlatmayı kabul ettiğini ve görüşmelerin sağlıklı yürütülmesi için üst bir komitenin oluşturulmasına karar verildiğini, bu komitenin aynı zamanda yerel yönetimler yasasını düzenlemeyi ve yerel yönetim sisteminin oluşturulması amacı taşıdığını belirtti.

MSD Başkanı İlham Ahmed açıklamasında, Rusya'nın Rojava yönetimi ile Suriye hükümeti arasında arabuluculuk yapma ve siyasi görüşmelerin başlaması hususunda oldukça ciddi olduğunu, Rusya’nın, Suriye rejimi üzerinde baskı uygulayarak onları genel çözüme razı edeceği sözü verdiğini ifade etti.

İlham Ahmed, yapılan görüşmenin ardından verilen sözlerin pratiğe geçirilmesi için geniş ve kapsamlı görüşmelerin başlatılmasını beklediklerini aynı zamanda tehdit ve kırşkırtıcılıktan uzak her kesin sorumluluk taşıdığı bir dil ve tutum içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Ahmed, Astana ve Soçi görüşmelerine katılmayacaklarını, ancak BM’nin 2254 sayılı kararı ile Cenevre’de başlatılan barış görüşmelerine katılacaklarını ve oluşturulan Anayasa Komitesinde de yer alacaklarını belirtti.
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