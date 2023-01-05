Suriyeli muhalifler Ankara-Şam yakınlaşmasından rahatsız





Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri Türkiye, Suriyeli muhalif siyasi oluşumlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra, Suriye içindeki silahlı muhalif gruplara da askeri destek veriyor.

ABD'den "desteklemiyoruz" mesajı





Suriyeli muhaliflerin yanı sıra Ankara-Şam hattındaki normalleşme Washington'da da yakından takip ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Türkiye-Suriye ilişkileri ve Moskova'daki üçlü görüşmeyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Suriye hükümetine yönelik politikalarında bir değişiklik olmadığı yanıtını verdi. Beşar Esad'ı "diktatör" olarak nitelendiren Price, Türkiye dahil Esad ile ilişkileri iyileştiren ülkeleri desteklemediklerini söyledi.

Suriye'de Türkiye'nin uzun yıllardır desteklediği muhalifler, Ankara ile Şam arasında son dönemde atılan normalleşme adımları nedeniyle endişeli. Yaklaşık bir yıldır devam eden ve istihbarat yetkilileri düzleminde yürüyen süreçte son olarak Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanları Moskova'da bir araya gelmişti. 28 Aralık'taki bu üst düzey görüşme, Türkiye'nin de yoğun desteğiyle Esad rejimine karşı yıllardır mücadele veren Suriyeli muhalifleriSuriye'de muhaliflerin son kalesi konumundaki İdlib'in geniş kesimlerini kontrolü altında bulunduran Heyet Tahrir Şam'ın lideri bir video mesajı yayınlayarak Türkiye, Suriye ve Rusya arasındaki görüşmeleri "tehlikeli bir sapma" olarak niteledi.Ahrar'uş Şam da "Müttefikimiz Türkiye'nin durumunu anlamakla birlikte Suriye hükümetiyle barışmayı tahayyül bile edemiyoruz" açıklamasını yaptı.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun Başkanı Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etmiş, Bakanlık'taki görüşmede "Türkiye'nin Suriye muhalefetine ve halkına desteğini yinelediklerini" söylemişti.Reuters haber ajansına konuşan Abdurrahman Mustafa da Çavuşoğlu'nun, "Türkiye'nin Suriyeli muhalif kurumlara ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeki halka desteğinin süreceği" güvencesi verdiğini belirtti.Reuters, ismini vermediği üst düzey bir Türk yetkilinin sözlerine de yer verdi. Suriyeli muhalif çevrelerden gelen tepkilerin farkında olduklarını belirten yetkili, "Ancak Türkiye politikalarını kendi belirler" diye konuştu. Üst düzey Türk yetkili, Moskova'da bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen ilk görüşmeden "hemen bir sonuç çıkmasını beklemenin gerçekçi olmayacağına" da vurgu yaptı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün Price'ın açıklamalarıyla ilgili bir soruya, "ABD'den bize 'bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor' diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün bir basın mensubunun sorusuna verdiği cevaptan da bunu görüyoruz. Ama yıllardır izlenen politikaların bir neticeye varmadığını ABD’nin de görmesi lazım. Sonuçta bu iç savaşı durdurmak lazım. Bunun yolunun da muhalefetin hilafına olmayacağını söylüyoruz. Yani muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Zaten görüşmelerin amacı bu" yanıtını vermişti.