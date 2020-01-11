Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli muhalifler neden Libya'ya savaşmaya gidiyor? /11 Ocak 2020 11:15

Suriyeli muhalifler neden Libya'ya savaşmaya gidiyor?

Türkiye'nin Kuzey Suriye harekatı sırasında sahaya sürdüğü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içindeki gruplara bağlı milis güçlerin bir kısmı Libya'ya savaşmaya giderken, bir kısmı da yola çıkma hazırlıkları yapıyor.

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Peki bu milis güçler neden Türkiye lehine Libya'da Halife Hafter saflarında savaşıyor.

Suriyeli milis güçler, Libya'nın Trablus kentinde savaşma iddialarını doğrularken, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de (SOHR), Türkiye'nin eğittiği militanların ücret karşılığı Libya'da savaştıklarını belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Sultan Murad Tugayları ve Fehim İsa'ya bağlı bin-bin 500 kadar militan bir aydır Libya'da savaşıyor. 

TBMM'de geçen hafta kabul edilen Libya tezkeresiyle Türk askerinin Libya'ya gitmesinin önünün açılmasının ardından, Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin muharip güç olarak Libya'ya gönderildiği iddia edilmişti. BBC Türkçe'ye konuşan Suriyeli muhalifler iddiaları doğrularken, Türk yetkililer "Bu kendi inisiyatiflerinde. Bizim kontrolümüzde yaşanan bir süreç değil" diyor.

Aralık ayının son günlerinde sosyal medyaya düşen videolarda, Suriyeli muhalif gruplardan olduklarını iddia eden savaşçılar, General Halife Hafter'e karşı savaşmak üzere Trablus'ta olduklarını söylüyordu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de (SOHR) internet sitesinde arka arkaya yayımladığı yazılarda Türkiye'nin eğittiği ve son yıllarda Suriye'de düzenlenen askeri operasyonlarda birlikte savaştığı Suriyeli muhalifleri, ek maaş karşılığında Libya'ya gönderdiğini iddia etti.

BBC Türkçe'ye konuşan Suriyeli muhalif kaynaklar, Fehim İsa ve Sultan Murad Tugayları'ndan 1000-1500 arası savaşçının yaklaşık 1 ay önce Libya'ya gönderildiğini söyledi. Yaklaşık 500 kişilik bir grubun daha gönderileceğini iddia eden kaynaklar, Libya'ya giden savaşçıların maaşlarının artırıldığını söyledi ancak maaşın ne kadar olduğuyla ilgili detay vermedi.

Suriyeli muhalif kaynaklar, Libya'ya savaşmaya gidenlere Türkiye vatandaşlığı sözü verildiği iddialarını ise yalanladı.
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